Le mystère du masque mortuaire du philosophe Hegel

Au-delà de ces questions, le masque révèle l'histoire des individus qui ont tenté de s'approprier l'héritage, le capital intellectuel et l'énergie que ce masque symbolise et matérialise. Ce récit, riche en rebondissements, s'étend sur deux siècles, du XIXᵉ au XXᵉ, et implique une diversité d'acteurs : mouleurs, collectionneurs, juristes, politiciens, philosophes et artistes, parmi lesquels figurent Elias Canetti, Virginia Woolf, André Breton et Paul Éluard.

Les Éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Thomas Hunkeler est également l’auteur de Échos de l'ego dans l'œuvre de Samuel Beckett publié chez L'Harmattan, ainsi que de Paris et le Nationalisme des avant-gardes aux éditions Hermann.

Il mène depuis plus de dix ans des recherches approfondies sur le modernisme européen. La publication de cet ouvrage est prévue pour le 24 janvier.

