"Jusqu'ici tout va bien" : luttes et espoirs des quartiers populaires 

À travers un regard d’une grande proximité avec les habitants et les événements, cet ouvrage éclaire les liens complexes et paradoxaux entre violence, solidarité et ressentiment, tout en offrant un point de vue faisant le lien entre la violence terroriste, la violence structurelle dans les quartiers populaires et les traumatismes vécus par leurs habitants.

Les auteurs cherchent à comprendre pourquoi les conditions de vie se dégradent dans ces quartiers alors qu’une grande partie de la population semble pourtant réussir à s’intégrer à la société. Comment les habitants parviennent-ils à tenir face à l’urgence et à la précarité ? Quelles répercussions entraîne une stigmatisation, surtout quand l’un des leurs succombe à la radicalisation ?

Comment les récits médiatiques simplistes sur le « séparatisme » et l’« ensauvagement » occultent-ils les réalités complexes qui se jouent dans ces quartiers ? Et comment analyser l’effet de l’hypermédiatisation des attentats terroristes, qui masque souvent la violence quotidienne et invisible subie par les habitants de ces zones ?

Cet ouvrage offre un éclairage sur la manière dont la banlieue a vécu les attentats de 2015, en explorant les dynamiques internes et les connexions avec l’extérieur. Il donne un aperçu détaillé et documenté des causes et des conséquences des violences, ainsi que des tentatives de réparation.

Y sont également abordés des sujets sensibles tels que l’expérience du racisme, les relations tendues entre policiers et jeunes, l’injonction paradoxale pesant sur les femmes, et les conséquences de l’histoire coloniale et des ruptures sociales, économiques et familiales qui marquent les trajectoires de vie dans ces quartiers.

À travers le récit de multiples trajectoires individuelles, de personnages tels qu’Anne, Youssoufa, Foued, Soraya, Gilberte, et bien d’autres, Grands ensembles dépeint la diversité des vies au sein des quartiers populaires, notamment celles des populations d’origine immigrée.

Il met en lumière un monde où la pauvreté et la marginalisation engendrent à la fois solidarité et rivalités, résilience et dépendance. Un monde où, malgré tout, le ressentiment reste un moteur de la politique locale, sans pour autant effacer les joies et les espoirs qui habitent ces vies.

Les Éditions La Découverte nous en offrent les premières pages en avant-première :

Fabien Truong est sociologue, écrivain et enseignant à l’université Paris-8. Spécialiste des quartiers populaires et de la jeunesse, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Des capuches et des hommes (Buchet-Chastel, 2013), Jeunesses françaises (La Découverte, 2015, 2022) et Loyautés radicales (La Découverte, 2017, 2025).

Gérôme Truc est sociologue et chercheur au CNRS, membre de l’Institut des sciences sociales du politique. Il a publié des ouvrages importants comme Sidérations. Une sociologie des attentats (PUF, 2016), Face aux attentats (codirigé avec Florence Faucher, PUF, 2020) et Les Mémoriaux du 13 novembre (codirigé avec Sarah Gensburger, EHESS, 2020).

