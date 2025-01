Bilan : Quel auteur aura vendu le plus de livres en 2024 ?

En s’appuyant sur les données de la semaine 52 du panéliste GfK, voici donc un triple regard posé sur 2024. Des mesures d‘autant plus importantes que le 24 décembre tombait un mardi cette année, permettant quelques heures d'ouverture pour les libraires — et autant de ventes supplémentaires.

Les livres les plus vendus en 2024 sont principalement des formats poche, à l’exception de quelques œuvres. En 2023, le format poche représentait 205,3 millions € de chiffre d’affaires et près de 60 millions d’exemplaires écoulés — assez logiquement, la littérature y occupait une place majoritaire, avec quelque 60 % de ce format (source SNE).

Le format poche domine encore...

Le classement des plus grosses ventes en nombre d’exemplaires sur 2024 dévoile une prédominance du format poche – à quelques exceptions près. Voici le top 10 :

1. La Sage-femme d’Anna Stuart (trad Stéphanie Alglave, J’ai lu, groupe Madrigall) – 499.639 exemplaires vendus.

2. Un animal sauvage de Joël Dicker (Rosie and Wolf) – 424.526 exemplaires. Sorti dès la semaine 9, ce roman s’est imposé rapidement.

3. Angélique de Guillaume Musso (Livre de poche, groupe Lagardère Publishing) – 415.621 exemplaires, l’écrivain gagne la troisième place mais pas seulement : on y revient un peu plus loin…

4. Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso (Calmann-Lévy, groupe Lagardère Publishing) – 391.371 exemplaires. Publiée en semaine 10, cette œuvre permet à Musso de réaliser un doublé cette année.

5. Houris de Kamel Daoud (Gallimard, groupe Madrigall) – 391.085 exemplaires. Prix Goncourt 2024, il s’impose logiquement dans ce classement.

6. Instinct de Inoxtag (Michel Lafon) – 356.016 exemplaires. Sorti en semaine 47, ce succès marque les ventes de ces dernières semaines, qu’il a dominées à plusieurs reprises.

7. Jacaranda de Gaël Faye (Grasset, groupe Lagardère Publishing) – 344.187 exemplaires. Prix Renaudot 2024, ce roman a conquis de nombreux lecteurs depuis sa sortie en semaine 33.

8. Les Femmes du bout du monde de Sophie Da Costa (Livre de poche, groupe Lagardère Publishing) – 325.581 exemplaires vendus cette année.

9. Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser (Albin Michel) – 317.535 exemplaires. Publié en semaine 5.

10. Les Secrets de la femme de ménage de Freida McFadden (trad. Karine Forestier, J’ai lu, groupe Madrigall) – 296.778 exemplaires. Sortie en semaine 40, ce titre prolonge le succès de son précédent livre, La Femme de ménage.

Le groupe Lagardère domine le classement, suivi de près par Madrigall.

...mais le grand format rafle la mise

Le classement diffère significativement, dès lors que l’on parle d’argent – mais dans l’édition, on n’en parle pas. Les livres en grand format affichant un prix unitaire plus élevé, ils prennent l’ascendant.

Les différences entre les ventes en volume et en valeur s'expliquent par la disparité des prix moyens entre les grands formats et les livres de poche. Les livres en grand format de ce top 10 affichent un prix moyen d'environ 24,18 €, contre seulement 9,52 € pour les formats poche. De même, quelques bandes dessinées s’y sont glissées, du fait de leur prix public…

Ainsi, bien que les formats poche dominent en termes de volume grâce à leur accessibilité et leur prix attractif, les grands formats génèrent logiquement des revenus plus élevés par unité vendue.

1. Un animal sauvage de Joël Dicker (Rosie and Wolf) – 9 624 465 €.

2. Houris de Kamel Daoud (Gallimard, groupe Madrigall) – 8 890 079 €.

3. Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso (Calmann-Lévy, groupe Lagardère Publishing) – 8 819 870 €.

4. Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser (Albin Michel) – 7 191 459 €.

5. Jacaranda de Gaël Faye (Grasset, groupe Lagardère Publishing) – 7 118 611 €.

6. L’Arabe du futur – Frère volé de Riad Sattouf (Les Livres du futur) – 6 214 423 €.

7. La Route de Manu Larcenet (Dargaud) – 6 059 167 €.

8. Tata de Valérie Perrin (Albin Michel) – 5 830 224 €.

9. Le Barman du Ritz de Philippe Colin (Albin Michel) – 5 816 897 €.

10. Lakestone, vol. 1 de Sarah Rivens (Hachette) – 4 852 809 €.

Des records de ventes

En plus des deux tops 10, certains auteurs ont publié plusieurs titres l’an passé, et atteignent des records de ventes cumulées. Voici la liste, par ordre décroissant :

Guillaume Musso, avec Angélique (415.621 exemplaires, soit 3,64 millions €), puis Quelqu’un d’autre, écoulé à 391.371 exemplaires (8,82 millions €). Pour un total de 806.992 exemplaires, soit 12,46 millions €.

En deuxième position, Joël Dicker avec Un animal sauvage (424.526 exemplaires soit 9,62 millions €) et L’Affaire Alaska Sanders (219.671 exemplaires, soit 2,141 millions €). Un total de 644.197 exemplaires, et 11,77 millions d'€.

Mr Tan raccroche à ce top 10 avec son personnage far : Mortelle Adèle. Recréaction générale ! (289 860 exemplaires, soit 3,28 millions d'€ ), Mortelle Adèle sur les traces du croquepote ! (189.616 exemplaires, 2,79 millions d'€) - La Petite Grande Chaventure d’Ajax (96.435 exemplaires, soit 1,19 millions d'€). Adèle réussit un tour de force et vend au total : 575.911 exemplaires vendus pour un chiffre d'affaires cumulé de 7,27 millions d'€.

Mélissa Da Costa s'impose également et tient grâce à : Les Femmes du bout du monde (325.581 exemplaires, soit 3,01 millions d'€) - Tenir debout (173.765 exemplaires, 3,92 millions d'€). Elle comptabilise 499.346 exemplaires vendus soit 6,93 millions d'€.

Pour Morgane Moncomble et ses quatre ouvrages ; Un hiver pour te résister (182.830 exemplaires, 3,06 millions d'€) - Un printemps pour te succomber (156.725 exemplaires soit 2,62 millions d'€) - Un été pour te retrouver (125.676 exemplaires, 2,1 millions d'€) - Nos âmes tourmentées (38.615 exemplaires, 338.876 €) soit un total de 503.846 exemplaires, et 8,13 millions d'€.

Le phénomène Freida McFadden est bien évidemment présente ; Les Secrets de la femme de ménage (296.778 exemplaires, 2,51 millions d'€) - La Femme de ménage voit tout (88.397 exemplaires, 1,92 millions d'€) et La Psy (65.474 exemplaires, 1, 39 millions d'€), ont conquit 450.649 lecteurs, ce qui représente 5,82 millions d'€. Traductions de Karine Forestier.

Virginie Grimaldi : Une belle vie (294 737 exemplaires, 2,59 millions d'€), Plus grand que le ciel (188.837 exemplaires, 3,88 millions d'€) pour un total de 483.574 exemplaires et 6,46 millions d'€.

Riad Sattouf et sa saga à succès : L’Arabe du futur. Moi, Fadi le frère volé (273.090 exemplaires, 6,21 millions d'€) - Les Cahiers d’Esther. Vol. 9 (110.279 exemplaires, 1,95 millions d'€) ; pour un total de 383.369 exemplaires, 8,17 millions d'€.

Franck Thilliez avec La Faille (195.744 exemplaires) et Norferveille (183.198 exemplaires) comptabilise 378 942 exemplaires écoulés.

Puis enfin pour finir avec du manga et par n'importe lequel ; Eiichiro Oda, avec One Piece. Vol. 107 (trad : Djamel Rabahi et Julien Favereau), (192.566 exemplaires, 1,33 millions d'€) et One Piece. Vol. 108, (163.114 exemplaires, 1,15 millions d'€) pour un total de 355.680 exemplaires écoulés et 2,48 millions d'€.

En cette fin d’année, le très attendu Jordan Bardella reste relativement modeste en regard des cadors de l’industrie avec “seulement” 168 512 de d’exemplaires écoulés pour Ce que je cherche.

