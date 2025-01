À la recherche de la foi : Riss au coeur des religions 

À travers une série d’entretiens, d’animations et d’archives, le dessinateur cherche à confronter ses convictions d’athée avec celles des croyants.

Associé au journal réputé pour ses positions anticléricales, il se lance ici dans un projet aussi ambitieux que personnel : comprendre les contours du blasphème et ses implications au sein des trois grandes religions.

Il se met alors en scène dans sa quête de sens. Et part à la rencontre de représentants de la foi chrétienne, juive et musulmane. Puis visite les lieux symboliques de chacune de ces croyances.

Loin de chercher à imposer son point de vue, il veut avant tout comprendre et discuter avec des personnes qui ont vu leurs dogmes religieux caricaturés par son crayon.

Rosalie Production / Imam et Docteur Mustafa Abu Sway - Mosquée Al Aqsa (Jérusalem). France Télévisions.

Au cœur du film, les entretiens se font intenses. Et constamment dans une volonté de dialogue. Riss interroge les convictions des croyants tout en confrontant ses propres doutes et convictions.

Ainsi soient-ils est un film en séquences, en archives et en animations, dont le propos s’articule dans le présent et dans le passé.

— Riss, réalisateur du documentaire

Le but est de montrer que, malgré des divergences parfois radicales, il est possible d’ouvrir un espace de discussion et de compréhension mutuelle. Le documentaire se concentre ainsi sur la manière dont les hommes, issus de traditions religieuses très différentes, peuvent s’asseoir ensemble, échanger et, peut-être, se réconcilier.

Ainsi soient-ils ne se veut pas analyse théologique ou sociologique. En confrontant les doctrines religieuses à la réalité de la caricature et de l’humour, le film prend aussi une dimension politique et sociale, questionnant la place de l’intolérance et de la violence dans les débats contemporains.

Rosalie Production / Frère Issa Thaljieh - Jesus Church (Bethléem). France Télévisions.

Riss y plaide pour un rejet de la violence comme forme de communication, la qualifiant de stérile et contre-productive. À travers son propre parcours et ses rencontres, il cherche à démontrer que le véritable défi aujourd’hui est de trouver des moyens de se parler et de s’écouter.

Le film dure 1 h 30 a été réalisé et écrit par Riss, qui se met lui-même en scène. Il sera disponible sur le site france.tv.

Crédits Image : Rosalie Production / Porte-parole Noam Arnon - Tombeau d’Abraham (Hébron). France Télévisions.

