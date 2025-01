Adaptations : les romans ont profité au cinéma français en 2024

Le Comte de Monte Cristo, adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, a rassemblé plus de 9,13 millions de spectateurs, se hissant à la deuxième position des films les plus vus dans les salles françaises en 2024. Avec un budget de 42,9 millions €, plus de 72 ,7 millions € ont déjà été engrangés à l'échelle mondiale avec, entre autres, 1,09 millions d'entrées en Russie.

L'Amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch et adaptation du roman Jackie Loves Johnser OK ? de Neville Thompson (Robert Laffont, traduit par Isabelle Delord-Philippe), a réuni de son côté 4,73 millions de spectateurs dans les salles obscures, pour atteindre la cinquième place.

En septième position, Dune : Deuxième partie, réalisé par Denis Villeneuve, qui a réuni 4,13 millions de spectateurs, suivi de Deadpool & Wolverine, à la huitième place avec 3,69 millions de spectateurs. En 10e, La Planète des singes : Le Nouveau Royaume, dont l'univers est tiré de La Planète des singes de Pierre Boulle, classique de la SF initialement publié en 1963.

Les 10 premiers films dans les salles françaises en 2024 (chiffres arrêtés au 29/12/2024). CNC.

Plus globalement, en 2024, la part de marché des films français a atteint un des niveaux les plus élevés jamais enregistrés, à 44,4% (le meilleur niveau depuis 2008, où elle avait atteint 45,5 % grâce à des films comme Bienvenue chez les Ch'tis et Astérix aux Jeux Olympiques), contre 36,7% pour les films américains.

Elle totalise plus de 80 millions d'entrées, avec des grands succès comme Un p’tit truc en plus d'Artus, et ses 10,31 millions d'entrées, se classant parmi les dix films français les plus vus depuis Emmanuelle de 1974.

En comparaison, les grands pays européens et les États-Unis ont tous vu leur fréquentation chuter par rapport à 2023, avec des baisses allant de -1 % en recettes pour le Royaume-Uni à -7 % en entrées pour l’Allemagne, ces mêmes pays affichant également un déclin significatif par rapport à leur fréquentation moyenne d’avant crise (2017-2019).

À la fin novembre 2024, l'Allemagne a vu sa fréquentation baisser de 17 %, l'Italie de 19 %, l'Espagne de 22 %, et le marché américain a enregistré un déficit de recettes de 25 %, avec le Royaume-Uni à -16 % et la Corée du Sud à -45 % par rapport à la période correspondante de 2017–2019.

CNC.

D'autres long-métrages tels que Monsieur Aznavour (2 millions d'entrées), Cocorico (1,9 million), Chasse Gardée (1,9 million), En fanfare (1,5 million), Maison de retraite 2 (1,5 million), Les Segpa au ski (1,3 million), et Chien et Chat (1,1 million) ont également contribué à cette réussite.

Des œuvres comme Emilia Perez et Le dernier jaguar ont chacune attiré 1 million de spectateurs, tandis que Le fil, Frères, Quand vient l’automne, et Louise Violet ont séduit plus de 600.000 spectateurs. L'histoire de Souleymane et Le deuxième acte ont respectivement attiré 500.000 spectateurs, et Golo & Ritchie ainsi que Vingt Dieux ! ont chacun été vus dans les salles obscures par plus de 400.000 personnes.

Les chiffres des cinémas en France restent malgré tout en recul de 12,8 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie du Covid-19, se réduisant à 2,7% durant les huit derniers mois de 2024.

CNC.

