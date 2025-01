James Bond : Amazon obtiendra-t-il son permis de filmer ?

Mourir peut attendre (réalisé par Cary Joji Fukunaga), sorti en 2021, venait clore un arc narratif de la franchise James Bond, l'un des plus longs de la série. Il marquait aussi le départ de Daniel Craig, qui rangeait la veste de l'espion le plus célèbre du 7e art.

Depuis, les amateurs des aventures de 007 restent sur leur faim : si les sorties des longs-métrages se sont espacées depuis quelques années, aucun indice ne laisse espérer un retour dans les prochains mois. Certes, la recherche d'un nouvel acteur pour endosser le smoking de Bond prend toujours un peu de temps... Mais le hiatus serait cette fois lié à des problématiques de production, selon le Wall Street Journal...

Une gestion familiale

Imaginé par l'écrivain britannique Ian Fleming (1908-1964), James Bond a vécu de nombreuses aventures à travers des livres et nouvelles, avant d'accéder au cinéma. Le personnage est apparu pour la première fois dans Casino Royale (1953), et Fleming a cheminé avec lui jusqu'à sa mort, terminant sa carrière avec Octopussy and The Living Daylights, un recueil de nouvelles publié à titre posthume en 1966.

C'est en 1961 que Fleming cède les droits d'adaptation des romans mettant en scène James Bond aux producteurs Harry Saltzman et Albert R. Broccoli, réunis au travers de la société Eon Productions. Le second avait persuadé le premier de partager les droits, en lui garantissant en échange l'accès à de puissantes sociétés de production : ce fut la United Artists.

Après le succès du premier film, James Bond 007 contre Dr No (1962), Saltzman et Broccoli firent monter les enchères, sécurisèrent leur contrôle du personnage au cinéma et s'accordèrent un droit de regard et de véto sur les adaptations. Si Saltzman se perdit par la suite dans des investissements peu fructueux, Broccoli resta concentré sur Bond et sa vie cinématographique.

À sa mort, en 1996, il s'était assuré de garder le James Bond cinématographique dans le cercle familial, en passant le relais à sa fille, Barbara Broccoli, et son beau-fils, Michael Wilson. Tous deux appliquent à leur tour la recette éprouvée : conserver le contrôle sur les productions, en défendant par ailleurs les confortables pourcentages familiaux sur les recettes des longs-métrages...

Broccoli voit rouge

Le rachat d'Amazon par la MGM, en 2021, est intervenu alors que le dernier film de l'arc narratif en cours, Mourir peut attendre, se préparait à sortir sur les écrans mondiaux. En s'offrant l'historique studio hollywoodien et son catalogue, Amazon faisait un nouveau pas dans le secteur audiovisuel, avec quelques prises de guerre, dont James Bond.

Mais la multinationale américaine s'accorderait mal avec les attentes du duo Broccoli/Wilson : d'après le Wall Street Journal, Barbara Broccoli aurait ainsi expliqué à des amis que « [c]es gens sont des imbéciles finis » — en parlant des cadres d'Amazon. Au cours de l'automne 2024, elle aurait indiqué à plusieurs sources consultées par le journal américain que le prochain film de Bond n'avait ni script, ni scénario, ni interprète pour le personnage principal.

Bref, la franchise serait au point mort, à la limite de la marche arrière. Outre les relations difficiles avec la multinationale, Barbara Broccoli verrait d'un mauvais œil l'association de l'élégant espion britannique avec un vendeur de produits du quotidien...

Enfin, les multiples projets de films et séries dérivées qu'envisagerait Amazon, notamment pour sa propre plateforme de diffusion Amazon Prime Vidéo, n'auraient pas non plus convaincu le duo de producteurs. La firme aurait ainsi proposé une série sur Moneypenny, personnage féminin récurrent de la franchise, et un autre film ou série dérivé, sans succès. Le seul projet validé, depuis le rachat, serait finalement 007 : En Route pour le million, une émission de... téléréalité, diffusée depuis novembre 2023 sur Prime Vidéo.

Photographie : Daniel Craig, qui a incarné James Bond entre 2006 et 2021

