2025 déjà sens dessus dessous : les éditions 2024 deviennent 2042

Après 14 années d'activités, de publications et d'expositions, ainsi qu'un certain nombre de distinctions saluant le travail des auteurs et de la maison, les éditions 2024 sont devenues, à partir de 00h01 ce 1er janvier, les éditions 2042.

Un changement de nom qu'annonçaient les cofondateurs de la structure, Olivier Bron et Simon Liberman, depuis quelques mois déjà. « J'ai l'impression que nous avons atteint une taille et une place dans le rayon BD qui est chouette. Le principal enjeu est désormais de se stabiliser, nous sommes encore à une taille où nous choisissons les livres pour les mêmes raisons qu'avant, où on les fabrique de la même manière », nous expliquait le premier en juin dernier, à Strasbourg, où est basée la maison d'édition.

Après un brainstorming « intense, audacieux, formidable », l'équipe a finalement dévoilé sa trouvaille : voici donc 2042, « notre nouveau cap, notre phare dans la nuit, notre étoile dans le désert »...

Concrètement, l'identité et le fonctionnement de la maison restent inchangés : la diffusion-distribution est toujours assurée par Les Belles Lettres, tandis que la déclinaison jeunesse, 4048, garde son nom - avec quelques siècles en stock avant l'échéance du brainstorming.

Déjà de quoi faire

Tous les titres parus entre 2010 et 2024 restent affublés du logo 2024, tandis que ceux à paraitre en 2025 présenteront le logo mis à jour. La première publication à l'arborer sera Béla sans monde de Simon Roussin, disponible à partir du 22 janvier.

Suivront de nouvelles oeuvres de Sophie Guerrive, Tom Gauld, Blutch, Laurie Agusti, Timothée Ostermann, mais aussi l'entrée de F'murrr (1946-2018) au catalogue. Des habitués de la maison (Léa Murawiec, Jeremy Perrodeau, Éponine Cottey, Matthias Arégui, Clément Vuillier, Bérengère Cournut, Donatien Mary…) réserveront un bon accueil à Philippe Dupuy, Yann Kebbi, Keiko Shibata, Baptiste Delengaigne ou encore Charlotte Bresler.

Le livre ne sera plus le seul terrain de jeu des éditions 2042 : les jeux de société devraient se faire une place au catalogue. D'ailleurs, pour sa « Grande Coïncidence », 2024 avait édité un petit jeu de cartes retraçant son histoire. Les bonnes prophéties ont toujours leurs signes annonciateurs...

