Miles Franklin : de l’identité cachée à la lutte pour la liberté

Alors qu’elle tente de dissimuler son identité sous un pseudonyme masculin, son nom est révélé, et les préjugés sexistes de son époque la frappent de plein fouet.

Face à l’injustice, elle décide de fuir et embarque pour l’Amérique, où l’attendent des années de luttes pour les plus démunis, des engagements féministes, de grandes amitiés avec des figures modernes de son temps, et des amours magnifiques. Elle nourrit aussi l’espoir de pouvoir, un jour, écrire de nouveaux chefs-d’œuvre.

Folle d’une liberté durement acquise, guidée par sa générosité et un sens de l’humour inaltéré, elle traverse l’Europe, multipliant les aventures avant de revenir dans sa terre natale. Là, elle publie un dernier roman. Et remet à leur place les critiques littéraires qui la disaient finie.

Le 5 février, Ma brillante carrière (Autrement) revient en librairie après avoir été indisponible pendant plusieurs années en France.

Les Éditions Flammarion nous en offrent les premières pages en avant-première :

Alexandra Lapierre, auteure de plusieurs best-sellers tels que Fanny Stevenson (Grand Prix des Lectrices de Elle) et Artemisia (Prix du XVIIIe siècle et Book of the Week de la BBC), est une figure majeure de la littérature historique.

Ses ouvrages, traduits dans une vingtaine de pays, lui ont valu de nombreux prix, dont le Prix Historia du meilleur roman historique pour Je te vois reine des quatre parties du monde et Belle Greene.

