La Vie Sociale : quand le silence de la solitude résonne trop fort

Épuisé par son existence de photographe-vampire, il cherche à fuir ce rôle qu’il a endossé au fil du temps, celui de se nourrir de la vie de ses modèles. Il se questionne, parfois par le biais d’images poétiques.

« “Tu connais l’histoire de la pierre qu’on jette et qui croit que c’est elle qui veut se mouvoir ?”, écrit-il. “Ce n’est pas mon histoire.” Et pourtant. »

Mais en réalité, cette question résonne étrangement avec son parcours. Un parcours où l’on se demande, comme lui, « Si je ne suis pas une erreur de la nature et que je n’en suis pas non plus le point culminant, que suis-je ? »

Mais il se corrige bientôt, comprenant que la vraie question n’est pas celle de sa place dans un ordre naturel, mais bien celle-ci : « Qu’est-ce que je fais ici ? » Bien qu’il soit au sommet de la forêt, son corps n’en fait pas véritablement partie.

Cette interrogation porte sur la quête de soi dans un monde où l’on cherche à s’échapper tout en étant constamment confronté à ses propres contradictions.

Les Éditions Bakélite nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jérôme Orsoni, qui signe ce récit, n’est pas Jérôme Orsini. Il est écrivain, personnage de fiction. Et l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Habitacles et Et partout c’est la guerre (Abrüpt), Des Monstres littéraires (Prix Christiane Baroche du premier recueil de nouvelles de la SGDL), Pedro Mayr et le Feu est la flamme du feu (Actes Sud). Il est également traducteur.

