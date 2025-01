Tintin au pays des Soviets appartient désormais aux Yankees

Le Centre d'étude du domaine public de la Duke Law School a, comme chaque année, compilé toutes les œuvres emblématiques libérées des contraintes du droit d'auteur.

Tintin libéré ?

Cette liste comprend la première apparition de Tintin et son chien Milou (Snowy chez nos amis anglo-saxons), dans Tintin au pays des Soviets, histoire parue dans le numéro du 10 janvier 1929 du Petit Vingtième, le supplément pour enfants du journal Le Vingtième Siècle.

Néanmoins, la marque Tintin, qui est gérée par la société Tintinimaginatio, reste protégée. Elle détient les droits exclusifs sur la commercialisation des produits dérivés de l’œuvre. Comme le souligne le site de Deshoulières Avocats, seul l'album Tintin au pays des Soviets est concerné cette année. Cela implique que les personnages, décors et traits physiques de Tintin qui apparaissent dans les albums ultérieurs de la série de Hergé ne tombent pas encore dans le domaine public.

Dans l'Union européenne, où les protections s'appliquent tout au long de la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, il faudra attendre 2054 pour un Tintin sans droit d'auteur, puisque Hergé est décédé en 1983. En outre, un droit moral s'exerce sur le Vieux Continent, qui inclut la paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre. Le cabinet d'avocats souligne ainsi que, même aux États-Unis, l'utilisation de Tintin est risquée et peut entraîner des conflits juridiques, notamment si des éléments ou modifications spécifiques aux albums postérieurs à 1929 sont utilisés ou si l'œuvre originale est altérée.

Aux États-Unis, pour les œuvres publiées de manière anonyme, sous pseudonyme, ou pour le compte d'une entreprise, dite œuvres « corporate », avant 1978, le droit d'auteur dure 95 ans à partir de l'année de publication.

Les oeuvres de cette année auraient pu apparaître dans le domaine public bien plus tôt, mais les législateurs américains ont prolongé en 1998 les protections du droit d'auteur pour les œuvres à partir de 1923 de 20 années supplémentaires — protégeant commodément la mascotte de Disney, Mickey Mouse, souligne la Duke Law School. Ce Copyright Term Extension Act, souvent désigné sous le nom de « loi Sonny Bono » a été défendu comme une harmonisation des durées de protection du droit d'auteur des États-Unis avec celles de l'Union Européenne.

Mais Disney ne pouvait pas garder son icône tout à lui indéfiniment, puisque Mickey de l'ère Steamboat Willie est entré dans le domaine public l'année dernière.

S'ajoutent, de l'écurie Disney, La Danse macabre, de la série Silly Symphonies, ou le court métrage The Karnival Kid, où Mickey Mouse porte ses gants blancs pour la première fois et prononce ses premiers mots, « Hot dogs! ». En tout, une douzaine de nouveaux films de Mickey Mouse, datée de 1929, basculent dans le domaine public.

Né en 1929 également, un certain Popeye, apparu pour la première fois dans la bande dessinée Thimble Theatre de E.C. Segar, avec une histoire intitulée Gobs of Work (Des tonnes de travail). Il n'est pas encore le mâle alpha qui mange des épinards pour devenir musclé. Bien que le tout premier Popeye était déjà capable de donner de bons bourre-pifs, le marin ne s'appuiera sur le légume pour gagner en force qu'en 1932.

Des chefs-d'œuvre de la littérature libres de droits

Côté littérature, plusieurs romans importants rejoignent aussi le domaine public outre-Atlantique. Le Bruit et la Fureur de William Faulkner, célèbre pour son style narratif innovant pour l'époque, et sa profonde exploration des thèmes de la décadence, de la famille, et du Sud des États-Unis, devient librement accessible. À ses côtés, Le Mystère des sept cadrans d'Agatha Christie — dont Netflix prépare une adaptation —, L'Adieu aux armes d' Ernest Hemingway, ou encore Une chambre à soi de Virginia Woolf, analyse incisive les inégalités de genre dans la société et l'art.

On peut encore citer La Moisson rouge et Le Faucon maltais, de Dashiell Hammett, piliers du genre du roman noir, La Coupe d'or, premier roman de John Steinbeck, ou Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, méditations sur la création artistique qui a influencé des générations de penseurs et d'artistes.

Précisons que les textes originaux entrent dans le domaine public, mais pas leurs traductions, qui restent protégées par les législations des différents pays où elles ont été publiées.

Pour le cinéma, Chantage, le premier film sonore réalisé par le maître du suspense, Alfred Hitchcock, devient accessible, comme ceux de John Ford et les Marx Brothers. Le premier long-métrage parlant entièrement en Technicolor, La Revue en folie d'Alan Crosland, bascule également.

Les compositions Singin' in the Rain de Nacio Herb Brown, An American in Paris de Georges Gershwin ou Le Boléro de Ravel font de même. En ce qui concerne les arts visuels, on peut citer plusieurs œuvres de Salvador Dali, dont Les Plaisirs illuminés, Les Accommodations du désir, et Le Grand Masturbateur.

Parmi les personnages qui doivent basculer dans le domaine public aux États-Unis, en 2026, citons Betty Boop ou encore Pluto.

En France en 2025, l'œuvre de Colette, décédée en 1954, entre dans le domaine public. Une transition qui permet une libre reproduction de ses romans, nouvelles et autres écrits sans nécessité de compenser les ayants droit. L'écrivaine, reconnue pour son exploration des relations amoureuses et de la société de son époque, a débuté sa carrière sous l'ombre de son premier mari avant de publier sous son propre nom.

Parmi ses œuvres célèbres désormais libres de droit figurent Chéri, Le Blé en herbe, ou encore Gigi. Elle est accompagnée dans cette entrée au domaine public par d'autres artistes comme Claude Cahun et Louise Hervieu, ainsi que des illustrateurs et écrivains moins connus tels que Louis Huvey et Roland Coudon.

