Un nouveau chapitre pour Delcourt, au sein du groupe Editis

Guy Delcourt, fondateur de la maison qu’il continuera de diriger, se félicite de ce rapprochement : « Je suis heureux d’avoir vu l’année 2024 s’achever sur notre entrée au sein du groupe Editis. Le nouveau chapitre qui s’est ouvert le 1er janvier 2025 nous permettra de poursuivre énergiquement notre développement, dans le respect de notre identité et la préservation de notre autonomie, tout en tirant le meilleur parti de la dynamique collaborative qui se mettra en œuvre entre les équipes des deux entités. »

Denis Olivennes, président d’Editis, considère cette opération comme « une acquisition ambitieuse » qui marque une étape importante dans la constitution, par CMI, d’un groupe « créatif, indépendant et pluraliste » réunissant presse, audiovisuel et édition.

Au-delà de la simple acquisition, ce partenariat rend compte, selon Editis, d'intérêts communs. Catherine Lucet, directrice générale d’Editis, a souligné : « Le Groupe Delcourt est une référence incontournable dans le domaine de la bande dessinée. Ce rapprochement reflète une ambition commune et une vision partagée. »

Et de conclure : « Il nous permet de renforcer notre engagement à servir la lecture et l’ensemble des lecteurs. Nous partageons avec Guy Delcourt et ses équipes une même passion pour la créativité et l’excellence éditoriale. Nous sommes ravis d’intégrer la maison dans notre écosystème, dans le respect de son identité, et avons hâte de travailler main dans la main. »

Cette acquisition, évaluée entre 110 et 140 millions €, consolide la position d'Editis dans le secteur de la bande dessinée, portant ses parts de marché à environ 15 %. L'opération, qui ne devrait pas affecter la concurrence selon l'Autorité, permet à Editis de se poser en rival sérieux face à Média Participations, tout en préservant l'autonomie de Delcourt.

La distribution des titres de Delcourt par Editis commencera en 2026, après leur désengagement de Hachette Distribution.

