Au Japon, les bibliothèques, alliées ou ennemies des librairies ?

L'archipel se viderait-il de ses librairies ? L'Organisation japonaise pour le développement des infrastructures d'édition et d'information, l'année dernière, partageait un compte plutôt inquiétant : elle relevait en effet 10.918 commerces du livre sur le territoire national, en 2023, contre 15.602 une décennie auparavant, en 2013.

Afin de renverser la tendance, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie s'est doté, en mars 2024, d'une petite équipe chargée de travailler spécifiquement sur ce sujet. Rattachée au département des Médias et des Industries culturelles, elle œuvre de manière transversale avec d'autres pôles, notamment celui spécialisé dans les petites et moyennes entreprises.

Plusieurs pistes sont étudiées, et les exemples d'autres pays attentivement observés, dont la situation des librairies en Corée du Sud. Chez le voisin continental, des boutiques indépendantes ont pu fleurir dans certains quartiers en valorisant un concept bien particulier, comme la spécialisation dans un genre d'ouvrages bien précis (guides de voyage, polar, fantastique...) ou encore des livres recommandés par des célébrités ou des clients.

L'un des principaux écueils, sur le chemin des librairies, serait un détournement des consommateurs vers les achats en ligne, y compris pour les habitués des commerces ayant pignon sur rue. Si un titre n'est pas disponible immédiatement en librairie, les acheteurs se tourneraient rapidement vers le ecommerce : aussi le gouvernement planche-t-il sur une plateforme agrégeant les stocks des commerces du livre des alentours, pour inciter à se diriger vers une autre enseigne plutôt que vers un écran...

Les biblis, meilleurs ennemies ?

Dans sa recherche des problématiques spécifiques aux librairies, le gouvernement vient de poser une hypothèse à la fois simpliste et dangereuse, rapportée par Japan Times. Le gouvernement envisage en effet d'étudier, à partir du mois d'avril 2025, les collections des bibliothèques publiques, afin de déterminer si plusieurs exemplaires de best-sellers y sont disponibles à l'emprunt.

Ainsi, proposer aux usagers d'un établissement un titre particulièrement demandé « participerait à un ralentissement des ventes de livres », souligne le quotidien. Une croyance persistante de l'industrie de l'édition, qui tend à confondre service public culturel et concurrence déloyale : si la disponibilité en bibliothèque peut concrètement faire « perdre » quelques ventes, elle participe aussi de la construction des lecteurs et lectrices, et de leur appétence littéraire.

Autrement dit, la fréquentation des bibliothèques favoriserait plutôt la création et l'entretien d'habitudes de lecture, et donc, finalement, l'apparition de nouveaux acheteurs d'ouvrages. Et, quand bien même, la bibliothèque améliore de toute façon l'équité dans l'accessibilité aux livres et à la culture, une mission suffisamment honorable pour que l'on s'assure de sa défense, moyennant compensation versée à l'auteur et à l'éditeur.

Certains libraires envisagent autrement leur relation avec les bibliothèques : loin d'y voir une concurrence, la chaine Hisamido a ainsi inauguré un programme de retrait et de retour d'ouvrages proposés par des établissements de lecture publique des environs. En place depuis mai 2023, le programme aurait permis d'améliorer les ventes d'ouvrages jeunesse et de développement personnel.

« C'est une situation gagnant-gagnant-gagnant », se réjouit un cadre de Hisamido, en soulignant l'intérêt pour les librairies, les bibliothèques et les citoyens. Shuichi Matsuki, agent de l'Organisation japonaise pour le développement des infrastructures d'édition et d'information, estime que les lieux du livre ont des intérêts convergents et qu'ils « doivent travailler ensemble pour augmenter le nombre de lecteurs ».

