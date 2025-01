Entre le Cameroun et Genève, La danse des pères et des mémoires

Son paternel, conteur inégalé, raille sans ménagement les figures politiques qui dirigent le Cameroun, plaçant au sommet de ses critiques l’indéboulonnable Paul Biya. « [ce] Pôoopo de président-là, il va nous coller-zouker jusqu’ààà on aura mal au cul ! », s’exclame-t-il, avec son franc-parler inimitable.

Malgré ses douleurs aux genoux, ce père fantasque, au ventre rond, se lève de son fauteuil lorsque la goutte lui en laisse la possibilité, et lance des pas de funky-makossa, entraînant sa famille dans une danse joyeuse.

Mais derrière cette énergie et ce charisme se cache une autre facette de l’homme, plus sombre et conflictuelle. Lorsque son humeur vire à l’orage, Estha Minlah, la courageuse mère de Benjamin, prend fermement la défense de son fils, affrontant son mari, ce sangôh au tempérament imprévisible, pour le protéger de ses propos homophobes.

Max Lobe explore non seulement la dynamique familiale complexe, mais aussi l’histoire d’un pays dévasté par la corruption et les inégalités. Son récit, aussi politique qu’intime, transmet un message puissant : celui de la transmission des valeurs, de l’espoir et de la résilience face à un monde troublé.

« Tu dois le savoir, ah Benjamin, même l’enfant de l’enfant de mon arrière-petit enfant, un jour et ce jour n’est pas loin, se souviendra de tout ça, tout ce sang qui dessine les contours de notre histoire, le malheur qui nous a rendus bâtards, et alors, tu verras, je te promets, l’enfant de l’enfant de mon arrière-petit-enfant se lèvera pour présenter l’addition à qui de droit. »

Les Éditions Zoé nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1986 à Douala, Max Lobe réside en Suisse depuis l’âge de 18 ans. La puissance de son écriture réside dans la maîtrise avec laquelle il donne voix à ses personnages, en maniant des phrases souvent percutantes, politiquement engagées, et enrichies d’expressions inventives et d’images saisissantes. Parmi les distinctions qu’il a reçues, on compte le prix du Roman des Romands pour 39 rue de Berne (Zoé, 2013) et le prix Ahmadou Kourouma pour Confidences (Zoé, 2016).

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com