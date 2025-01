Orphée et Eurydice, dans les rues de Nice

Ghjulia Boccanera, surnommée Diou, est une ancienne journaliste reconvertie en détective privée. Frondeuse, cette quinquagénaire entière et authentique est devenue au fil des romans un personnage aussi atypique qu’attachant. Un style résolument affirmé — Doc Martens aux pieds, cafetière toujours en marche et insomnies chroniques —, Diou dégage une humanité sincère, voire désarmante. Célibataire, sans enfants, mais dotée d’une répartie cinglante, elle nous embarque dans la cinquième de ses enquêtes…

Nice, sous respirateur

Dans Un seul œil, son colocataire a été violemment agressé : cet homosexuel, galeriste notoire à Nice, est plongé dans un coma profond après une attaque inexpliquée. Gravement blessé, sous assistance respiratoire, celui qu’elle ressent comme son âme sœur se trouve au bord du précipice… Mais qui aurait pu lui vouloir du mal ?

Mais la ville est en proie à une vague de crime : un double meurtre fait couler le sang dans les rues de Nice, campant un personnage secondaire, certes, mais à part entière. Entre les immeubles, du rivage aux habitations, se reflètent les contrastes de l’intrigue : lumière et obscurité, vie et mort.

Diou, accompagnée par des figures secondaires — une tenancière de speakeasy, un agent de renseignement amoureux et une vieille chienne rescapée de l’enfer — se lance sur une affaire aux multiples ramifications. Secrets et passés enfouis ressurgissent.

Aucun tort pour les absents

Le roman de Michèle Pedinielli repose sur une structure narrative où se répond un double “Je”, en alternance. Le récit principal, nous le vivons dans la peau de Diou, avançant avec elle, dans l’enquête, littéralement à travers ses yeux. À cette focalisation interne répond un autre interlocuteur, qui se dévoile progressivement : Dan, dans un ancien procédé littéraire — celui de la prosopopée, où les absents, voire les morts, prennent malgré tout la parole.

Depuis son coma, il apporte cette seconde voix, dans un impossible dialogue entre la vie et l’entre-deux-mondes. Diou et Dan enrichissent le roman d’une dimension psychologique et poétique, troublant les frontières entre réel et imaginaire : quand la première s'efforce d'élucider le mystère, son ami apporte au lecteur les détails essentiels... entraînant le lecteur dans un échange intime, presque hypnotique.

EXTRAIT - Michèle Pedinielli et Ghjulia Boccanera de retour : Un seul oeil

Sous ses allures de brute, Boccanera cache une femme profondément blessée, aux prises avec ses propres démons. Autour d’elle gravitent des hommes marqués eux aussi par leurs failles, ainsi qu’un tueur totalement désaxé.

Outre cet étonnant ce duo, Diou entretien des interactions avec différents personnages secondaires, comme son ex-compagnon Joseph ou son ex-belle-sœur, ajoutent des nuances aux enjeux personnels de l’enquête. Des figures apparues dans les précédents ouvrages, mais qu’il n’est pas nécessaire de connaître pour apprécier leurs interventions.

Ainsi, le rythme, alternant pauses introspectives, échanges et mouvements : de quoi maintenir le lecteur en haleine, tout en insufflant l’humanité des protagonistes. Un seul œil compte parmi ces polars qui transcendent les codes classiques, pour aborder des thématiques profondes : les blessures intimes, les souffrances et les tragédies qui marquent une vie.

INSOLITE : Diou répond au Questionnaire de Proust

Le texte n’implique pas la seule résolution d’une enquête : elle met en avant le personnage de Diou, dont les blessures psychologiques et les réflexions personnelles façonnent le récit. Le polar devient ici un prétexte pour explorer les failles de l’âme humaine.

Mais Nice, Cité des Anges, sert avant tout à la réécriture d’un des plus célèbres mythes de l’antiquité, qui raconte la plus belle déclaration d’amour — celle d’Orphée partant pour les Enfers, arracher Eurydice au maître des lieux, Hadès. Pour découvrir un autre point de vue, d’ailleurs, sur cette légende, on découvrira le livre de Lou Lubie et Guivre Solen, Eurydice (ou le consentement : après tout, Euruydice avait-elle demandé qu’on la remonte chez les vivants ?).

La relation entre Diou et Dan, présentés comme des âmes sœurs, rappelle ce mythe, en inversant les rôles : c’est un Dan entre la vie et la mort pour qui Diou, sans lyre, plongera dans des enfers symboliques. Contrairement au poète et musicien grec, Diou ne ramènera pas son ami d’entre les morts, puisqu’il ne l’est pas encore. Ou pas tout à fait. Mais leur lien réécrit celui de la mystique et de l’orphisme.

Dan, depuis son état de semi-conscience, révèle des secrets qui redéfinissent sa relation avec Diou, tout en explorant les tensions entre amour, amitié et regrets. Cette descente aux enfers, où la détective est confrontée à son passé et à ses démons, se double d’un parcours de résilience et d’espoir : voir son ami revenir.

Reste une question : Diou sauvera-t-elle Dan ?

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com