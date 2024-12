Pascal Lainé, lauréat 1974 et aimable pourfendeur du Goncourt

Son œuvre est particulièrement marquée par deux distinctions majeures : le prix Médicis en 1971 pour L'Irrévolution et le prix Goncourt en 1974 pour La Dentellière, tous deux publiés chez Gallimard. Le processus de sélection a été particulièrement serré cette année-là chez Drouot. Au cinquième tour de scrutin, le jury était divisé à égalité, avec cinq voix pour La Dentellière et cinq pour L'Imprécateur de René-Victor Pilhes.

Hervé Bazin, alors président du jury, a refusé d'utiliser sa voix prépondérante pour départager les candidats, déclarant : « Remettons à la démocratie le soin de trancher. » Au sixième tour, Pascal Lainé a finalement obtenu six voix contre quatre pour Pilhes, grâce notamment au soutien de Michel Tournier, membre influent du jury.

Cette distinction a propulsé La Dentellière sur le devant de la scène littéraire, avec des ventes atteignant 330.000 exemplaires en édition courante et 500.000 via le club France Loisirs. Le roman a également été traduit en plusieurs langues et est devenu un ouvrage de référence dans les milieux éducatifs, utilisé comme support d'étude en France et à l'étranger.

Il raconte l'histoire de Pomme, une jeune femme modeste et réservée, travaillant comme shampouineuse dans un salon de coiffure parisien. Lors de vacances à Cabourg, elle rencontre Aimery de Béligné, un étudiant en histoire issu d'un milieu aisé. Malgré leurs différences sociales et intellectuelles, une relation naît entre eux.

Cependant, Aimery finit par se lasser de la simplicité et du silence de Pomme, et décide de rompre. Cette séparation plonge Pomme dans une profonde dépression, la conduisant à l'anorexie et à l'internement en hôpital psychiatrique. Le roman explore des thèmes tels que l'aliénation sociale, les différences de classe et la fragilité des relations humaines.

Lainé avait exprimé par la suite une certaine ambivalence quant à cette reconnaissance. Dans son essai Sacré Goncourt !, publié en 2000, il critique le cirque médiatique entourant la rentrée littéraire, qui étouffe ou déforme les ouvrages, plutôt que de les éclairer et déplore que le succès de La Dentellière ait éclipsé le reste de son œuvre.

Et de critiquer avec humour les effets néfastes des modes et du conformisme dans la création littéraire et le milieu culturel, en appellant donc au lecteur à retrouver sa liberté propre et à la restituer aux romans.

« Notre époque, dites-vous, manque de vrais auteurs. Et le Goncourt alors ? Jamais entendu parler ? Et dans la grande presse, les listes hebdomadaires des nouveaux "chefs-d'œuvre" ? Ça ne vous suffit pas ? Vous n'êtes toujours pas satisfait ? Fiez-vous à vous-même, à votre propre jugement ! Les livres sont faits pour qu'on les ouvre, qu'on les feuillette, qu'on les interroge... Ils sont patients et timides. C'est de vous qu'ils attendent d'exister. Pas de bon auteur sans un vrai et bon lecteur », écrivait-il.

Malgré cette critique, La Dentellière demeure une œuvre emblématique de la littérature française des années 1970, illustrant avec finesse les thèmes de l'aliénation féminine et des différences de classe sociale. Son adaptation cinématographique en 1977 par Claude Goretta, avec Isabelle Huppert dans le rôle principal, a également contribué à sa notoriété durable.

Quant à L'irrévolution, il offre une perspective singulière sur deux jeunesses françaises contemporaines : celle du narrateur, un jeune professeur de philosophie contestataire affecté dans un lycée technique de province, et celle de ses élèves, souvent désignés comme la "masse silencieuse".

Bien que ces jeunesses diffèrent en tous points, elles se rejoignent dans une même "irrévolution" : une confrontation stérile entre une rébellion purement verbale et une indifférence, une résignation qui, au fil des pages, révèle un désespoir insondable et muet.

Prolixe, mais oublié ?

Au cours de sa carrière prolifique, Pascal Lainé a publié une trentaine de romans et une dizaine d'essais, abordant des thèmes variés tels que l'aliénation féminine et le désarroi de la jeunesse. Parmi ses titres notables figurent Tendres Cousines (1979), L'Incertaine (1993) et Le Mystère de la Tour Eiffel (2005).

Malgré cela, il continua d'écrire jusqu'à la fin de sa vie, ayant entamé un nouveau livre dans les derniers mois précédant son décès. Sa disparition laisse un vide dans le paysage littéraire français, où son élégance et sa profondeur d'analyse étaient particulièrement appréciées.

Par Victor De Sepausy

