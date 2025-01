L'auteur du Passage, Justin Cronin, revient avec Le Passeur

Après une consultation médicale, ses rêves ont disparu, et sa vie a repris son cours. Désormais adulte, Proctor est marié à Elise et exerce le métier de passeur. Il accompagne les retraités au ferry les conduisant vers l’île de la Crèche, où ils sont régénérés et leurs souvenirs effacés. Mais tout bascule le jour où son propre père doit embarquer.

Ce dernier, au moment de partir, murmure des paroles énigmatiques : « Le monde n’est pas le monde. Tu n’es pas toi. »

Ces mots, capturés par les caméras de surveillance, éveillent les soupçons des autorités de Prospera et d’un groupe de résistants de l’Annexe, qui craignent que Proctor ait saisi leur véritable signification. Dès lors, il est contraint de fuir, tandis que le voile de la réalité se déchire peu à peu.

Avec Le Passeur, traduit de l’anglais par Sébastien Guillot, Justin Cronin, auteur du succès Le Passage, livre un récit mêlant tension et onirisme. Ce qui semblait n’être qu’une société parfaite révèle des secrets effrayants et bouleversants. Un roman captivant, véritable page-turner, qui transporte le lecteur dans une expérience de lecture inoubliable.

Les Éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1962, Justin Cronin fait ses études à l'université de Harvard. Le Passage (Robert Laffont, 2011), premier volet d’une trilogie monumentale a été un succès en France et dans le monde avec plus de deux millions d’exemplaires vendus. S'ensuivent Les Douze en 2013, et La Cité des miroirs en 2017. Il vit au Texas.

Par Clotilde Martin

