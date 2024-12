Kazuo Ishiguro distingué Compagnon d'honneur par Charles III

Le Britannique né à Nagasaki au Japon, en 1954, a déménagé avec sa famille au Royaume-Uni à l'âge de cinq ans.

Ses romans, souvent narrés avec une voix introspective et une maîtrise stylistique, explorent la perte et le décalage culturel avec sensibilité et une retenue émotionnelle caractéristique. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent Les Vestiges du jour, qui lui a valu le Booker Prize en 1989, et Auprès de moi toujours, deux romans adaptés au cinéma.

Plus généralement, ses œuvres sont reconnues pour leur exploration subtile des thèmes de la mémoire, du temps, et de l'auto-illusion.

Son dernier roman en date, Klara et le Soleil, est paru en France chez Gallimard en 2021, dans une traduction d'Anne Rabinovitch.

Le lundi 30 décembre, le roi Charles III a plus généralement honoré plus de 1200 Britanniques en reconnaissance de leurs réalisations et services rendus au Royaume-Uni, lors des cérémonies de distinctions du Nouvel An.

Parmi lesquels des figures du cinéma, du sport et de la politique britanniques. Dans le domaine du cinéma, l'acteur et scénariste Stephen Fry a été récompensé pour son engagement avec l'association Mind, qui soutient les personnes atteintes de troubles mentaux, et pour son rôle dans l'ONG Fauna and Flora International, partage l'AFP.

L'actrice Carey Mulligan a été élevée au rang de Commandeur de l'Empire britannique (CBE), reconnaissant sa carrière impressionnante dans des films tels que Drive out The Great Gatsby, ainsi que son engagement social.

Du côté sportif, l'ex-sélectionneur de l'équipe anglaise de football, Gareth Southgate, a été fait Chevalier après avoir dirigé l'équipe pendant huit ans et atteint deux finales de l’Euro. Plusieurs athlètes olympiques ont également été honorés : Hannah Cockroft, sprinteuse en fauteuil roulant, a été nommée Chevalier; Keely Hodgkinson, médaillée d'or du 800 mètres, a été faite Membre de l’Empire britannique; et Tom Pidcock, médaillé d’or en VTT, a été promu Officier de l'Empire britannique.

Sadiq Khan, réélu maire de Londres pour un troisième mandat, a été élevé au rang de Chevalier. En outre, le roi a distingué les victimes et les lanceurs d'alerte impliqués dans le scandale des postiers britanniques, qui furent faussement accusés de vol en raison d'un logiciel défectueux.

