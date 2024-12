Sometimes, Shit happens... et c'est rarement joli-joli

Le principe de jeu relève de l’école élémentaire : qu’est-ce qui est le plus grave. Le tout n’est qu’une question de référentiel, et en la matière les avis divergent. Réunissons donc autour d’une table cinq personnes de bonne volonté, prêtes à en découdre avec humour, et… let’s shit happen. Littéralement.

On fournit 3 cartes à chaque jour, et l’objectif est d’en remporter 7 de plus. Pour ce faire, le plus poissard de tous les participants ouvre le bal en lisant l’intitulé d’une carte. Cette dernière dispose d’une illustration, assez plaisante et d’un pourcentage de shithappenie – ou Shit-O-Mètre. Le principe est simple : les joueurs doivent classer des situations malheureuses selon leur degré de gravité, sur une échelle humoristique appelée le "Shit-O-Mètre", graduée de 0 à 100.

Charge à la personne à gauche de deviner quel est le niveau de tombereau équivalent à l’intitulé. D’où les trois cartes déposées devant soi avant de commencer ? Pour disposer d’une échelle d’évaluation ? Pas vraiment, et c’est là que le bât blesse.

Chaque carte présente une mésaventure, illustrée et accompagnée d'un indice de "merditude". Le but est de deviner le niveau de galère et de placer la carte au bon endroit sur sa ligne chronologique personnelle. Si l'estimation est correcte, le joueur conserve la carte; sinon, elle passe au joueur suivant. Le premier à accumuler 10 cartes remporte la partie.

Si les intitulés sont de plus ou moins bon goût, mais là encore, cela fait partie des choses dont on ne débat pas outre mesure, accordant à tout un chacun un avis personnel et plus ou moins propre, la difficulté tient au critère d’évaluation.

Ainsi, une maison qui part en fumée affiche un niveau de shithappenie similaire à celui d’avoir des triplés ou de se faire arracher un pied par une tondeuse. Bon… Une autre salve ? D'accord :

Conclusion, ce n’est pas tant que ce jeu est mauvais, mais que son système de jeu ne fonctionne pas du tout. Cela tient certainement à ce que l’on a toutes et tous nos limites et qu’elles diffèrent nécessairement d’une personne à l’autre.

Mais plus encore, l’appréciation que l’on porte à une situation impliquant une capacité au recul, au sang froid et au relativisme, voilà qui rend les conversations autour de la table plus souvent contestataires que festives.

En réalité, rapidement les joueurs en conviennent : ce jeu ne fonctionnera jamais vraiment, parce que les convives n’auront jamais le même niveau. Et ce qui en fait un point de départ, avec un potentiel amusant, aboutit à un piètre résultat, souvent difficile à comprendre et sans aucune cohérence.

Disposant de différentes déclinaisons — Galères en Famille, 50 Nuances de Shit (plus porté sexe) ou encore Dead Like Shit et Hiver glacial —, l’appréciation des situations, déjà tellement subjective, est totalement biaisée par l’arbitraire défini. Dommage, dommage, dommage…

D’ailleurs, c’est quoi le Shit-O-Mètre d’un jeu présenté comme une réussite de détente et de rires pour des soirées mémorables, et qui en réalité n’aura qu’une seule partie comme durée de vie ?

