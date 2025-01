Le manifeste écologiste radical d’Olivier Norek, en bande dessinée

Déterminé à venger sa fille, Virgil fonde Greenwar, un groupe écoterroriste ciblant les grandes entreprises, les financiers et les pouvoirs politiques responsables de la dégradation environnementale. Diane, policière, et Nathan, psychologue de la police, s'engagent dans une quête complexe pour comprendre et stopper les actions de Virgil.

Le lecteur est également emporté à travers le monde pour assister aux plus grandes catastrophes écologiques de notre époque.

Les éditions Michel Lafon nous offrent les premières pages en avant-première :

Olivier Norek, anciennement engagé dans l'humanitaire pendant la guerre en ex-Yougoslavie et capitaine de police pendant dix-huit ans à la section Enquête et Recherche de la PJ du 93, est reconnu pour ses œuvres dont la tétralogie du capitaine Coste et le roman social Entre deux mondes, tous deux célébrés par la critique et lauréats de plusieurs prix littéraires, traduits dans plus de dix pays. Son dernier roman, Les Guerriers de l'Hiver, a été couronné par le Renaudot des Lycéens et le prix Jean Giono.

L’adaptation BD de son œuvre a été confiée à Frédéric Pontarolo, né en 1970 et résident à Strasbourg, diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg et lauréat de l’Alph-Art graine de pro en 1994. Il a collaboré avec les éditions Michel Lafon sur plusieurs projets, notamment l’adaptation de Bone de George Chesbro et de 1984 de George Orwell, ainsi que la publication de son roman graphique autobiographique, Deux Roméo sous un arbre.

Par Hocine Bouhadjera

