Trump agresseur sexuel d'une autrice : le verdict confirmé en appel

À l'unanimité, un jury avait déclaré Donald Trump coupable de l'agression sexuelle de l'autrice américaine E. Jean Carroll, en 1996, dans un magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Une amende de 5 millions $, au titre des dommages et intérêts, lui avait été infligée.

Ce procès historique faisait suite à une plainte pour viol déposée en 2022 par la victime, grâce au New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permettait aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants, en levant de manière provisoire le délai de prescription.

La première accusation publique de Carroll remontait à juin 2019, quand Trump était encore président des États-Unis. Malgré les dénégations de ce dernier, elle avait persisté et publié un livre, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal (St. Martin's Press), dans lequel elle revenait notamment sur cet événement et ses conséquences.

Au moment du verdict, en mai 2023, la journaliste et autrice E. Jean Carroll s'était dite satisfaite, même si les jurés n'avaient pas retenu le qualificatif de « viol » que la plaignante revendiquait. « Aujourd'hui, le monde entier connait finalement la vérité. Cette victoire n'est pas seulement la mienne, mais celle de toutes les femmes qui ont souffert de ne pas être entendues », commentait alors Carroll.

Trump, pour sa part, avait dénoncé un « mensonge », mais aussi une « chasse aux sorcières », avant de faire appel de la décision.

Un agresseur à la Maison-Blanche

Ce 30 décembre, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a confirmé la condamnation de Trump, pour agression sexuelle et diffamation, et maintenu le montant de l'amende à 5 millions $. Les trois juges de la cour d'appel ont estimé que les arguments de la défense, qui portaient notamment sur des décisions du juge Lewis A. Kaplan, n'étaient pas convaincants.

Trump et sa défense assuraient en effet que Kaplan avait manqué à son devoir d'impartialité en entendant les témoignages de deux autres femmes qui accusent Trump d'agression, l'autrice et journaliste Natasha Stoynoff et Jessica Leeds. Mais aussi en diffusant un extrait des coulisses de l'émission Access Hollywood, remontant à 2005, dans lequel Donald Trump se vante d'« attraper [les femmes] par la chatte ».

« Nous concluons que M. Trump n'a pas démontré que le tribunal de district a commis une erreur dans l'une des décisions contestées. Par ailleurs, il ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que l'une ou l'autre des erreurs alléguées ou une combinaison d'erreurs alléguées avait porté atteinte à ses droits substantiels, comme cela est nécessaire pour justifier l'ouverture d'un nouveau procès », ont indiqué les juges, rapporte l'Associated Press.

À LIRE - Documents classifiés : le procès de Trump finit au fond d'un tiroir

Steven Cheung, porte-parole de Donald Trump, a mis en avant la récente victoire de ce dernier, assurant que ses électeurs « réclamaient la fin de la politisation de la justice et l'arrêt de toutes les chasses aux sorcières, y compris l'arnaque Carroll, montée de toutes pièces par les Démocrates, dont le verdict sera encore contesté ». La Cour suprême serait, dans ce cas, amenée à se prononcer.

Rappelons que Donald Trump a également été reconnu coupable de diffamation à l'égard d'E. Jean Carroll, dans une procédure distincte, dont le verdict a été rendu en janvier 2024. Il écopait cette fois d'une amende de 83 millions $, pour des propos tenus alors qu'il était président des États-Unis : il avait souligné que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles » et assuré que Carroll n'était de toute façon « pas son genre [de femmes] ». Il a fait appel de cette autre condamnation, et la procédure reste en cours.

Photographie : Donald Trump, le 22 décembre 2024, à Phoenix, dans l'Arizona (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com