Simone Veil et ses soeurs : une part d'Histoire toujours prégnante

Madeleine, surnommée Milou, Denise et Simone, grandissent dans le bonheur d'une enfance niçoise avant que la Seconde Guerre mondiale ne vienne bouleverser leur vie. Denise s'engage dans la Résistance, ce qui la conduit à être déportée à Ravensbrück. Simone, Milou et leur mère, Yvonne, sont arrêtées et envoyées à Auschwitz. Yvonne succombe à Bergen-Belsen, tandis que Milou revient affaiblie et malade. Simone, quant à elle, fait preuve d'une incroyable résilience.

CHRONIQUE - Simone Veil : Toute une vie, dans l'histoire du XXe siècle

La famille espère des nouvelles d’André, leur père, et de Jean, leur frère. Ces derniers ne reviendront pas.

Après la Libération, si les résistants sont célébrés, les récits des survivants des camps trouvent peu d'écho. Pour les sœurs, il faut pourtant réapprendre à vivre. Mais en 1952, la mort de Milou dans un accident de voiture marque un tournant dramatique pour Simone, déjà éprouvée.

À LIRE - Une vie d'exception, “Simone Veil aura toujours été rebelle”

Grâce à des correspondances inédites et des journaux familiaux, le film retrace le parcours tragique des sœurs Jacob, leur expérience dans l'enfer des camps et la difficulté de reconstruire une vie après de telles épreuves.

Le film est porté par des voix d’acteurs d’exception : Isabelle Huppert incarne Milou, Dominique Reymond prête sa voix à Denise, Céleste Brunnquell à Simone, Emmanuelle Devos à Yvonne, et Mathieu Amalric à André.

Diffusé originellement en octobre 2022 sur France 5, le documentaire était accompagné d’un ouvrage, Simone Veil et ses sœurs, paru aux Arènes en octobre 2022 signé Simone Veil, Denise Vernay et Madeleine Jampolsky.

Et par la suite, une bande dessinée signée Pascal Bresson et Stéphane Lemardelé, cette fois inspirée du livre de Dominique Missika, Simone Veil et ses sœurs — Les inséparables (Seuil, octobre 2018), sorti à La Boîte à bulles en septembre 2023.

Crédits photo : 10.7 Productions

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com