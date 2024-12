Les adaptations dominent le top des séries les plus piratées en 2024

De 2012 à 2019, ce classement réalisé par TorrentFreak a été dominé par Game of Thrones, avec une seule exception en 2018, où The Walking Dead s'était hissée à la première place.

Suivent, dans ce top 2024, deux autres adaptations d'œuvres livresques, avec en deuxième position The Boys, diffusée sur Amazon Prime Video. La saison 4 continue d'explorer l'univers brutal et cynique créé par Garth Ennis et Darick Robertson, où les super-héros corrompus sont tenus en échec par un groupe hétéroclite de justiciers, entre humour noir et action.

Disney+, pour l'international, ferme le podium avec son Shōgun, tirée du roman homonyme de James Clavell, paru initialement en 1975, et réédité en début d'année par Callidor. Situé au Japon du XVIIe siècle, il suit l'odyssée d'un navigateur anglais échoué, se retrouvant au cœur des conflits politiques et culturels de l'époque.

Derrière la série Arcane de Netflix, adaptation du célèbre jeu vidéo de Riot Games, League of Legends, on retrouve le personnage de DC Comics, The Penguin, interprété par Colin Farrell. La première saison a été diffusée sur HBO et sur Max, et comporte huit épisodes. Elle explore les débuts de ce personnage complexe dans le milieu criminel de Gotham, offrant une perspective plus nuancée et sombre sur son ascension au sommet de l'indignité...

Encore une adaptation d'un jeu vidéo, et culte cette fois, avec Fallout d'Amazon Prime Video, puis à la septième position, diffusée sur la même plateforme, Reacher, basée sur la série de livres à succès de Lee Child. Elle est centrée sur Jack Reacher, un ancien major de la police militaire qui voyage à travers les États-Unis pour apporter sa justice, comme tout bon américain.

À LIRE - House of the Dragon : déçu, G.R.R. Martin met HBO à Feu et Sang

Apple TV+ entre dans le classement à la 8e place, avec Silo, adaptée du roman dystopique de Hugh Howey. Il dépeint la vie dans un avenir où les humains vivent isolés dans un immense silo souterrain, suite à une catastrophe environnementale qui a rendu la surface de la Terre inhabitable.

Dune: Prophecy de HBO, se hisse à la neuvième position, qui explore de nouvelles lignées et élargit la mythologie de Dune, créé par Frank Herbert. Enfin, un jeu vidéo ferme le top 10, avec Halo, diffusée sur Paramount+, et adaptation de l'emblématique franchise de jeux vidéo de la Xbox.

À part Silo, les neuf autres séries n'avaient pas placé de saisons l'année précédente dans ce classement. En outre, bien que House of the Dragon ait rencontré une vive concurrence avec Les Anneaux de Pouvoir il y a deux ans, la saison 2 de la série d'Amazon n'est cette année pas dans le top 10 de 2024…

Comme l'année précédente, il ressort la prédominance des contenus issus des plateformes de vidéo à la demande par abonnement. Dans un univers du streaming fragmenté, nombreux sont ceux qui semblent opter pour le piratage plutôt que de souscrire à un nouvel abonnement. Les productions de Netflix brillent par leur absence, mise à part Arcane, en tant qu'acteur dominant du streaming dans de nombreuses régions du monde, peut-on émettre comme hypothèse.

À LIRE - Webtoon : arrestation d'un opérateur clé de la piraterie en ligne

Rappelons, par ailleurs, que ce classement, par épisode, repose sur le trafic BitTorrent, qui ne constitue qu'une fraction du panorama global du piratage. Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs privilégient les sites et les services de streaming, qui, en général, ne divulguent pas les statistiques de visionnage. Il a été élaboré à partir de données échantillonnées collectées auprès de diverses sources, dont I Know. Les séries animées n'ont pas été incluses dans cette liste.

Crédits photo : HBO

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com