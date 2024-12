Du bien-être à la productivité, l'art et la culture touchent juste

La culture est-elle rentable ? Cette triste question revient régulièrement, notamment lorsqu'il s'agit de revoir les dépenses publiques à la baisse ou de ménager des temps réservés à l'art et à la contemplation dans des quotidiens ou des parcours de vie essentiellement captés par le travail et la productivité.

Tenter d'apporter des éléments de réponse à cette interrogation se révèle toutefois intéressant : un tel travail permet de mettre en avant les externalités positives de la culture et, à travers les modélisations et calculs, d'en faire ressortir les aspects humains indispensables.

Le ministère de la Culture britannique a commandé une étude sur ce thème, les bénéfices de l'art et de la culture, au Centre collaborateur pour les arts et la santé de l'Organisation mondiale de la santé et à l'agence de conseil Frontier Economics. L'objectif était d'informer les politiques publiques avec des données relatives au bien-être et à la santé des citoyens, et de proposer des équivalents économiques aux effets de la culture sur la population.

Afin de mesurer ces apports, différents modèles de pratiques culturels ont été établis, plus ou moins poussés (de la simple écoute de musique à la participation à des cours de danse, par exemple) et plus ou moins réguliers (au quotidien ou quelques fois par an). Ces profils culturels, aussi classés par tranches d'âge, ont été façonnés à partir de données et résultats tirés de plus de 3500 études scientifiques préalables.

Des effets individuels et sociétaux

Les auteurs de l'étude se sont ensuite penchés sur les bienfaits observés sur la santé des participants, d'une manière générale ou plus ciblée (santé mentale, régulation des émotions, lutte contre la dégénérescence cognitive, lutte contre la dépression...).

Pour convertir ces bienfaits en bénéfices, ils se sont ensuite appuyés sur des modèles et données économiques issus des statistiques publiques et du système de santé britannique. En estimant les coûts des traitements nécessaires pour obtenir les effets observés suite aux pratiques culturelles, il devient possible de chiffrer les « économies » réalisées.

Bien entendu, ces sommes ne sont pas à prendre pour « argent comptant » : ainsi, les auteurs de l'étude soulignent que les estimations n'ont été possibles que lorsque les affections pouvaient être converties en coûts de soins et de traitements, puis en « économie ». Dans le cas des améliorations générales du bien-être, ce travail n'a pas pu être réalisé.

L'étude avance que les pratiques culturelles génèrent des bénéfices allant de 68 £ (environ 80 €) à 1310 £ (1600 €), selon les profils et les pratiques culturelles. Assez logiquement, les sommes sont plus significatives pour les activités fréquentes et engageantes (comme des visites de musées ou des ateliers de pratique artistique) et pour les individus plus exposés aux problématiques de santé, comme les personnes âgées.

Si l'on s'intéresse aux gains en matière de productivité, toutefois, le rapport s'inverse, assez logiquement : les tranches d'âge plus jeunes, encore au travail, peuvent convertir une bonne santé en taux de rendement, compétitivité et production de richesse pour le pays. Pour la tranche d'âge 18-30, l'impact des activités culturelles sur le productivité peut atteindre jusqu'à 1,12 milliard £ (1,35 milliard €) par an, tout de même...

« La participation et l'engagement artistiques peuvent contribuer à réduire une pression excessive sur les services de santé, en aidant les individus à gérer leur propre santé de manière plus proactive, par exemple en restant physiquement actifs et socialement engagés, et en réduisant la nécessité d'hospitalisation et de placement dans des centres de convalescence », souligne la professeure Daisy Fancourt, directrice du Centre collaborateur pour les arts et la santé de l'OMS et coautrice de l'étude, auprès du Guardian.

L'étude est accessible à cette adresse, en intégralité.

Que reste-t-il à prouver ?

Si elle constitue une première à cette échelle, au Royaume-Uni, une telle étude n'est pas inédite dans le champ des recherches sur les bienfaits de la culture et sur ses apports sociétaux. En décembre 2022, le projet européen CultureForHealth avait déjà listé dans un rapport les différents bénéfices des activités culturelles pour la santé des participants.

Parmi ceux-ci, une amélioration de la qualité de vie, un bien-être psychologique, un engagement social plus important, un recul des périodes de dépression et d'anxiété, une amélioration de la qualité de vie des patients atteints de troubles chroniques de la santé, prévention du déficit cognitif et développement des compétences sociales, émotionnelles et cognitives... Cette fois, cependant, les auteurs n'avaient pas « converti » ces bienfaits en bénéfices.

En décembre 2013, en France, l'Inspection générale des finances avait pour sa part produit une vaste étude consacrée à l’apport de la culture à l’économie en France. Elle se confrontait notamment à une question récurrente : quelles retombées économiques pour une politique publique de soutien à l'art et à la culture ?

Photographie : illustration, Scott Beale, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com