Une psychanalyse pour l'époque contemporaine

Dans ce contexte revigoré, Frédéric Lordon et Sandra Lucbert apportent leur contribution pour catalyser et réaffirmer la place de la psychanalyse dans le champ intellectuel, à une époque où les dynamiques de pouvoir et de domination sont omniprésentes, allant du capitalisme exacerbé à un renouveau du fascisme.

Frédéric Lordon, chercheur en philosophie au CNRS, s'associe à l'auteure Sandra Lucbert. Ensemble, ils entreprennent de revisiter et refondre les concepts fondamentaux de la psychanalyse — pulsion, inconscient, refoulement, entre autres — dans une perspective spinoziste.

Ce renouveau théorique vise également à déconstruire les liens entre psychanalyse et ordre patriarcal, et à reconsidérer des notions comme l'ordre symbolique, souvent utilisé pour justifier des normes sociales rigides.

L'ouvrage s'attaque à la construction du genre et interroge la nature de l'ordre symbolique, traditionnellement perçu comme un pilier intangible de la civilisation, mais que les auteurs identifient comme une construction politique et une expression de l'hégémonie, selon Antonio Gramsci. Ils argumentent que reconnaître cet ordre comme une construction politique permet de mieux comprendre les structures de pouvoir et de viser leur déconstruction.

En définitive, ce livre coécrit offre une richesse de perspectives et de tonalités, constituant une œuvre formelle, conceptuelle et politique qui cherche à repenser la psychanalyse pour l'époque contemporaine.

Les Éditions La Découverte nous en offrent les premières pages en avant-première :

Frédéric Lordon est auteur de travaux comme Capitalisme, désir et servitude et La Condition anarchique. Sandra Lucbert est reconnue pour ses livres tels que Personne ne sort les fusils et Le Ministère des contes publics.

