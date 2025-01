Quand le jeu de mot s’invite dans la création de noms de domaine

Vous connaissez sans doute ce que l’on appelle le hacking en informatique : c’est un peu comme la version rebelle de l’informatique. Là où le développeur classique suit docilement les règles des manuels, le hacker, lui, voit les lignes de code comme un terrain de jeu infini. C’est un univers où on ne se demande pas seulement « à quoi ça sert ? » mais surtout « jusqu’où ça peut aller ? ». Que ce soit pour améliorer, détourner, ou simplement comprendre les limites d’un système, le hack est une danse entre créativité et technologie, souvent teintée d’un soupçon de génie… ou de chaos.

Le domain hack : libérez la créativité qui est en vous pour personnaliser votre nom de domaine

C’est donc dans ce cadre qu’est née l’expression « domain hack » qui vient désigner un nom de domaine qui a directement un sens, que cela soit un simple mot ou même une phrase. On tombe alors un peu dans un croisement entre l’Oulipo et l’ingénierie marketing la plus redoutable qui soit !

Vous allez chercher à constituer un mot, une expression en jouant sur le code du pays, ce qui se situe après le point dans une adresse web. Si l’on connaît tous le .com ou le .net ou le .fr, il en existe en réalité une myriade.

Pour tous ceux qui recherchent l’efficacité, cela peut permettre d’élaborer un nom de domaine encore plus court. Vous connaissez peut-être un des premiers à avoir été créé en jouant sur ce principe, c’était inter.net qui a été déposé en… 1992 !

De nombreux domain hacks modernes utilisent des TLD internationaux (la composante finale d’un nom de domaine comme .com ou .net) ou des codes de pays (cc). Parmi les exemples les plus courants de ccTLD pour le domain hack, on trouve .ly (le ccTLD de la Libye), .it pour l'Italie, .is pour l'Islande et .tv pour Tuvalu, qui peuvent tous être utilisés par divers types d'entreprises pour des opportunités de branding intelligentes.

Certains domain hacks fonctionnent également avec des TLD génériques ou gTLD. De nouveaux gTLD apparaissent en permanence, ouvrant de nouvelles voies pour la génération de domain hack. Les nouveaux gTLD tels que .eat, .fly, .shop et .music offrent de nombreuses idées de noms de domaine innovants.

Pour illustrer la manière dont les domain hacks sont utilisés, voici quelques exemples : delicio.us, qui utilise le domaine .us pour former le mot “delicious”, goo.gl – une version raccourcie de Google, utilisant le ccTLD du Groenland, bit.ly – un service de raccourcissement d’URL populaire, qui utilise le ccTLD libyen.

Les avantages de l’utilisation de domain hacks

Il est facile de comprendre pourquoi les domain hacks ont pris leur essor et pourquoi tant de nouvelles marques et de startups innovantes et avant-gardistes choisissent d’enregistrer un domaine à l’international en utilisant des ccTLD inhabituels pour créer des noms de domaine originaux.

Un espace de créativité infini

Le plus grand avantage de l’utilisation de domain hacks est sans doute qu’ils sont amusants et créatifs. Ils vous permettent de mettre votre imagination à profit pour trouver des façons d’utiliser les ccTLD ou les gTLD comme suffixes pour créer des phrases qui englobent l’intégralité de votre nom de domaine. Ce niveau d’innovation est particulièrement important pour les startups et les petites marques qui cherchent à se faire un nom.

Dans un monde où il semble que tout le monde ait un site Web .com, faire quelque chose de différent et créer un site Web .me, .gg, .ai ou .io pourrait être le facteur qui vous distingue. Cela peut vous aider à attirer vos premiers clients et constituer un élément clé de votre identité de marque, démontrant que vous ne vous contentez pas de suivre la formule éprouvée, mais que vous osez sortir des sentiers battus.

Une plus grande disponibilité

Plus de 160 millions de sites Web utilisent le TLD .com. En comparaison, de nombreux ccTLD sont utilisés sur moins d’un million de sites Web chacun, et il en va de même pour de nombreux gTLD de niche. Étant donné que ces TLD sont beaucoup moins saturés, il existe beaucoup plus d’opportunités de les utiliser pour créer des noms de domaine originaux et originaux.

À l’heure où Internet se développe si rapidement et où tant de nouveaux sites apparaissent chaque jour, la disponibilité des noms est un véritable problème. Mais en utilisant des hacks de domaine, les nouveaux propriétaires de sites peuvent échapper au problème de saturation et faire fonctionner leurs sites plus facilement et plus facilement, sans avoir à passer des heures à chercher un nom avec une adresse .com qui n’est pas déjà prise.

Un coût souvent très faible

Choisir un ccTLD ou un gTLD de niche moins connu et l'utiliser pour un hack de domaine présente également des avantages financiers, car les adresses .com et .net coûtent souvent cher à enregistrer. Vous pouvez souvent enregistrer le même nom de domaine pour moins cher si vous évitez .com et utilisez quelque chose comme .co ou .ly à la place. Cela fait des hacks de domaine un choix viable pour les créateurs de sites soucieux de leur budget.

Les inconvénients et les risques des hacks de domaine

Malheureusement, tout n'est pas toujours simple avec les hacks de domaine. Il y a quelques inconvénients à prendre en compte. Ainsi, en termes de SEO, les ccTLD et les gTLD utilisés dans les hacks de domaine n'ont pas le même niveau de traction des moteurs de recherche que les TLD plus connus comme .com, .net et .org. Il peut donc être plus difficile de créer une audience et de générer du trafic avec ces noms de domaine moins connus.

En termes de confiance, certaines personnes peuvent considérer avec suspicion les noms de domaine inhabituels auxquels elles ne sont pas habituées, comme .me et .gg. Même si votre site est parfaitement légitime, le TLD peut dissuader certaines personnes de cliquer dessus, car elles peuvent ne pas faire confiance aux sites qui n'utilisent pas un TLD commun.

Cela peut également dérouter les gens de voir un nom de domaine qui semble si différent de la norme. Ils peuvent ne pas « saisir » le message que vous essayez de transmettre et ils peuvent avoir plus de mal à se souvenir de l'adresse de votre site, à la saisir ou à en parler aux gens.

Les hacks de domaine peuvent être très amusants à utiliser, et plusieurs sites ont connu un énorme succès avec cette méthode. Mais cela n’est pas sans inconvénients. Si vous créez un site et que vous envisagez d’utiliser un hack de domaine, considérez les deux côtés de l’équation et prenez en compte les risques avant de procéder.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com