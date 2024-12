Une relation atypique loin des normes conventionnelles

En apercevant Iris nue sur un toit, Blaise décide de l'aider en utilisant sa veste matelassée comme moyen de réception pour la rattraper, risquant de se blesser gravement. Cette scène capturée par une multitude de vidéastes, avec Blaise élevant ses bras en offrande sous le bruit assourdissant des sirènes, marque le début d'une connexion profonde entre deux âmes en quête d'évasion.

Leur aventure les emmène loin des normes conventionnelles, créant un univers rempli de douce folie et d'une envie irrépressible de vivre librement. Le récit explore la dynamique de leur relation atypique, loin d'être un duo à la Bonnie et Clyde, mais plutôt deux individus luttant contre une existence qui leur semble trop restrictive.

Leur escapade en Normandie et les efforts de leurs familles pour les ramener à une réalité plus conventionnelle révèlent non seulement leurs propres luttes internes mais questionnent également celles du lecteur.

Les Éditions Viviane Hamy nous en offrent les premières pages en avant-première :

François Vallejo, écrivain de romans, explore avec passion les chemins de traverse de la littérature, parcourant des époques et des lieux variés depuis son premier ouvrage en 1998. À travers des œuvres telles que Madame Angeloso, Groom, Les Sœurs Brelan, et Fleur et sang, il tisse des récits qui entrelacent les époques, les personnages et les intrigues.

Son roman Un dangereux plaisir de 2016 explore les thèmes de la faim et de la dégustation, tandis que Hôtel Waldheim de 2018 le ramène à son adolescence à travers une carte postale mystérieuse.

