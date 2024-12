Camilla Läckberg adaptée en série sur TF1

Le récit, qui compte six épisodes de 52 minutes chacun, se centre autour d'Erica Faure, interprétée par Julie de Bona, une romancière de polars qui endosse le rôle d'enquêtrice amatrice pour résoudre des crimes dans sa ville natale, Port-Clément.

Aux côtés de Grégory Fitoussi, qui joue le capitaine de police Patrick Saab, elle navigue entre mystères criminels et défis personnels, explorant la dynamique de leur relation qui évolue du professionnel au personnel.

Les deux acteurs sont accompagnés, entre autres, par Théo Fernandez, Maud Baecker, Hubert Delattre, Gérémy Crédeville, Élisa Servier, Johane Turpault, Caroline Chirache, Julie Sassoust, Alexis Loret, Roger Contebardo, Laura Muller, Laura Balasuriya, Marie Bunel, Antoine Duléry, Catherine Benguigui, ou encore Romane Jolly.

Dirigée par Frédéric Berthe et écrite par Julien Magnat, Sylvain Caron et Thomas Boullé, la série est le fruit d'une collaboration entre Potomak Films, JLA Productions, Studio Reaz et TF1.

Cette production suit Les Enquêtes d'Érica, une série télévisée suédoise, toujours basée sur les romans de Camilla Läckberg, diffusée du 26 décembre 2012 au 20 novembre 2013 sur SVT1 et depuis le 22 septembre 2013 en France sur France 3. La série suit Erica Falck, écrivaine à succès résidant à Fjällbacka. Mariée à Patrick Hedström, un inspecteur de police, elle se lance dans des enquêtes lorsqu'elle n'écrit pas. Les rôles principaux sont interprétés par Claudia Galli, qui prête ses traits à Erica, et Richard Ulfsäter, jouant son mari Patrik.

Née en 1974 à Fjällbacka, Camilla Läckberg est une figure emblématique du roman policier scandinave. Ses œuvres, portées par le personnage d'Erica Falck, lui ont valu une renommée mondiale avec plus de vingt-six millions de livres vendus à l'international. Elle est aussi co-fondatrice d’Invest in Her, une entreprise d'investissement dédiée au soutien des femmes entrepreneures.

En France, l'ensemble de ses ouvrages est édité par Actes Sud, et son œuvre la plus récente, Le Nid du coucou, a été publiée en 2024, dans une traduction de Susanne Juul et Andreas Saint-Bonnet. Il s'agit du 11e volume de la Série Erica Falck et Patrik Hedström.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com