Retour sur la vie de Marceline Desbordes-Valmore

J'ai été, tour à tour, la Notre-Dame-des-Pleurs, la gracieuse ignorante, le bon Marceline ou encore la sainte femme, ainsi que me surnommaient madame de Launay et Anatole France, qui m'appréciaient sans que je sache vraiment pourquoi. Victor Hugo célébrait en moi un "Génie féminin", tandis que Balzac voyait en moi une âme issue de son pays, celui des larmes et de la misère.

J'ai inspiré Henri de Latouche et Lamartine, incarné les plus grands rôles des tragédies et des drames comme une seconde peau. J'étais une femme de lettres, quoi qu'en disent certains. Retenez cette image de moi : jolie, modérée, les coudes posés sur mon bureau, devant des feuilles couvertes de rimes et de ratures. Une femme que la passion n'a jamais fait reculer, sincère, jusque dans ses erreurs.

Les Éditions Viviane hamy nous en offrent les premières pages en avant-première :

Céline Lapertot, née le 16 mai 1986 à Lunéville, est une écrivaine française. Diplômée en lettres modernes, elle obtient le CAPES en 2009 et enseigne le français depuis 2010 à Schiltigheim. En 2012, elle se distingue en remportant un premier concours de roman avec Les Éphémères, avant de publier plusieurs ouvrages aux éditions Viviane Hamy.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com