20 ans après, la réédition du Jour des corneilles de Jean-François Beauchemin

Ginseng Roots est un roman familial en images, qui embrasse la planète entière, depuis les champs de ginseng du Wisconsin jusqu'aux mégalopoles asiatiques, en passant par les ports de marchandises et les salles de conférence d'Europe. Avec cette nouvelle brique rouge et noire, Craig Thompson confirme qu'il est l'un des auteurs les plus intéressants de sa génération. Explorer cette somme — de travail, de connaissances, de maturité — c'est voyager non seulement d'un continent à l'autre, mais aussi à travers le temps et les âges de la vie.