Webtoon : arrestation d'un opérateur clé de la piraterie en ligne

Une enquête approfondie a été menée par une équipe d'investigation des crimes de droits d'auteur, sous l'égide du ministère coréen. Elle a profité d'une collaboration internationale impliquant le bureau des enquêtes de sécurité intérieure des États-Unis en Corée, INTERPOL, et d'autres agences à l'étranger, ainsi que le bureau des procureurs du district de Daejeon, et l'agence de police métropolitaine de Busan.

L'opérateur d'OKTOON, dont le nom n'a pas été révélé, avait mis en place un système particulièrement élaboré pour copier le contenu des webtoons : il collectait des comptes d'utilisateurs auprès de plateformes de webtoon domestiques légitimes de personnes non spécifiées, pour ensuite copier et publier illégalement le contenu.

Les autorités fortement mobilisées



Jeong Hyang-mi, directrice du bureau des droits d'auteur du MCST, a souligné dans un communiqué : « L'arrestation de l'opérateur de OKTOON est la plus grande réussite depuis la mise en place du 'Plan d'éradication de la distribution illégale de contenu K' et le lancement de l'équipe d'investigation des crimes de droits d'auteur. »

En juin 2023, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme annonçait une initiative visant à éliminer la distribution illégale de contenu coréen, car, selon l'organe du pouvoir exécutif, elle entrave l'expansion de l'industrie. Un plan qui implique des partenariats avec le ministère des Sciences et des TIC, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, la Commission coréenne des communications, l'Agence nationale de police, les différentes alliances internationales et des ressources du secteur privé.

Une initiative qui fait suite à la directive du président Yoon Suk Yeol, aujourd'hui sous la menace d'un mandat d'arrêt, de concevoir une stratégie globale soutenue par le gouvernement pour éradiquer ce fléau.

Cette stratégie englobe quatre éléments présentés par les autorités : Rapidité et Sévérité, Coopération, Science, et Changement.

Elle comprend le blocage rapide des sites de violation de droits d'auteur, la mise en place d'un système de détection automatique pour les plateformes illégales, le renforcement des sanctions pour violation de droits d'auteur et la promotion d'un système de dénonciation. De plus, le plan cherche à renforcer la collaboration internationale, en signant des accords avec des institutions étrangères pour former des équipes d'enquête conjointes, et partager des informations sur la violation des droits d'auteur.

Elle implique également d'amplifier les capacités d'investigation scientifique de ceux qui luttent contre la violation des droits d'auteur. À cette fin, l'équipe d'investigation du ministère a été transformée en une équipe d'investigation scientifique des crimes de droits d'auteur, se concentrant sur l'analyse des preuves numériques et la formulation de stratégies d'enquête.

La stratégie dite de Changement entend modifier la compréhension sociétale du droit d'auteur, plaidant pour le principe selon lequel une compensation équitable est justifiée lors de l'utilisation du contenu coréen. Cette stratégie comprend des campagnes visant à transformer la perception publique de la protection des droits d'auteur et à éduquer les jeunes générations sur l'importance du droit d'auteur.

Un responsable gouvernemental avait déclaré, au moment de l'annonce de ce plan : « Cette mesure robuste réduira considérablement les activités illégales exploitant les créateurs de contenu. Elle renforcera nos valeurs sociétales de justice et de bon sens. Le gouvernement est fermement engagé à éradiquer la distribution illégale de contenu coréen en mettant en œuvre ces stratégies à travers tous les départements. »

L'arrestation de l'opérateur présumé des sites pirates Nunu TV, TVWiki et OKTOON « démontre que les opérateurs de sites illégaux qui menacent les droits des créateurs nationaux ne peuvent plus échapper à notre réseau d'investigation », complète la directrice du bureau des droits d'auteur du MCST.

À gauche : photo du véhicule saisi / À droite : écran d'accès après fermeture du site web OKTOON. Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme de Corée (MCST).

Le Webtoon en croissance constante



Plus tôt cette année l'association japonaise de distribution de contenu à l'étranger (CODA) et l'association de promotion des droits d'auteur à l'étranger (COA) de Corée du Sud ont déposé des plaintes pénales contre plusieurs sites de piratage au Brésil, ciblant spécifiquement huit sites internet, dont cinq impliqués dans le piratage de webtoons. Cette « Opération Animes » a conduit à la fermeture de 16 sites en avril 2024, s'ajoutant à 36 autres sites suspendus précédemment. Des actions judiciaires sont toujours en cours.

Fin décembre 2023, l'entreprise Naver Webtoon, spécialisée dans la diffusion en ligne de webtoons, a fait fermer 150 sites qui redistribuaient illégalement ses contenus, cumulant 2,5 milliards de visites annuelles. Parmi ces sites, aquamanga.com enregistrait à lui seul 61 millions de visiteurs en septembre 2023, et un autre, flamescans.org, a également été fermé bien qu'un clone ait rapidement vu le jour. Naver Webtoon avait engagé des démarches juridiques aux États-Unis pour obtenir des informations sur ces sites, exploitant le fait qu'ils utilisent le réseau Cloudflare.

Dans le même esprit, Shueisha, géant de l'édition japonais, a récemment entamé une démarche juridique aux États-Unis pour obtenir des informations personnelles sur les opérateurs de sites pirates, dans le but de les poursuivre au Japon pour violation de droits d'auteur. Utilisant l'article 1782 du Code des États-Unis, l'éditeur a demandé à un tribunal californien l'autorisation d'interroger Google, VISA, et PayPal pour collecter des données telles que noms, adresses, et activités en ligne des suspects. Shueisha, après avoir obtenu des informations via Cloudflare et identifié des transactions financières via PayPal et VISA, prévoit de lancer des actions civiles au Japon pour obtenir réparation en vertu des lois japonaises sur le droit d'auteur et la concurrence déloyale, envisageant des dommages-intérêts et des injonctions.

L'industrie du contenu coréen, englobant entre autres, les K-drama, la K-pop, les K-webtoon, est devenue une force motrice pour l'économie coréenne. En 2021, les exportations de contenu ont atteint près de 12 milliards d'euros, dépassant celles des appareils électroniques domestiques, des batteries secondaires et des panneaux d'affichage.

En 2022, l'industrie coréenne du webtoon a enregistré une croissance de 16,8% de ses ventes, atteignant 1,829 milliards de wons (environ 1,25 milliard d'euros), marquant la cinquième année consécutive, selon l'agence de presse Yonhap. Les plateformes de webtoons ont vu leurs revenus augmenter de 36,8% pour atteindre 1,127 milliards de wons. Cependant, les revenus des auteurs de webtoons ont diminué, avec un revenu moyen annuel de 98,4 millions de wons (6725 euros) en 2022, soit une baisse de 20 millions de wons par rapport à l'année précédente.

On estime, en 2024, à 5 millions les lecteurs quotidiens de webtoon en France, selon Ainara Ipas, Directrice générale d'Ono, plateforme de lecture spécialisée dans le webtoon.

Des K-dramas comme Extraordinary Attorney Woo ou The Glory ont connu une audience piratée via des sites de streaming illégaux comme Noonootv, « causant des dommages estimés à 5 trillions de wons (3,9 milliards de dollars) à l'industrie », a déclaré l'ancien ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Park Bo-gyoon.

Crédits photo : Processus d'obtention de la déclaration de l'opérateur présumé de Nunu TV (Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme de Corée (MCST))

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com