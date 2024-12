En Auvergne-Rhône-Alpes, la culture perd un peu plus ses moyens

Présenté dans un « contexte national grave de crise des finances publiques, doublée d’une crise institutionnelle », par le conseil régional lui-même, le budget primitif pour l'Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 s'élève à 5,2 milliards €, en hausse de 649,5 millions € par rapport à celui de l'année précédente.

Les dépenses de fonctionnement, à périmètre constant, sont en recul de 3 % par rapport au budget primitif de l'année 2024 : elles passent de 2,644 milliards € à 2,572 milliards €. Celles d'investissement, au contraire, connaissent une forte hausse, à 1,691 milliard € en 2025, contre 1,4 milliard € l'année précédente (hors FEADER et hors capital dette).

La culture en demi-teinte

Pour la ligne Culture, sport et jeunesse plus spécifiquement, le budget primitif 2025 est ambivalent : en matière de fonctionnement, un certain tribut est payé afin de prendre « part à l’effort pour le rétablissement des comptes de l’État ». 2,5 millions € sont ainsi retirés d'un budget qui s'établit à 68,70 millions €, contre 71,20 millions € en 2024.

Du côté des investissements, la culture gagne au contraire du champ, avec une hausse de 6,9 millions € de son enveloppe, pour atteindre 83,9 millions €, contre 77 millions € dans le budget primitif 2024. Parmi les chantiers cités par le président de la région, Fabrice Pannekoucke (Les Républicains), les projets de Musée Saint-Exupéry à Saint-Maurice-de-Rémens (Ain) et le Musée de la civilisation celtique et gauloise de Gergovie.

Le soutien de la région au projet de Musée Saint-Exupéry est conséquent : en octobre 2024, une enveloppe de 31 millions € a été débloquée pour cette future institution, notait Rue89 Lyon.

Au sein des dépenses de fonctionnement de la région, la culture, le sport et la jeunesse pèsent pour 2 % du total, et pour 5 % des dépenses d'investissement prévues par le conseil régional dans son budget primitif 2025.

Jean-Marc Guilhot, président CFDT de la conférence des présidents des différentes commissions du CESER Auvergne-Rhône-Alpes, dans le rapport consacré au budget primitif, relève les différences de traitement entre les dépenses de fonctionnement, « affublées d’une étiquette de gabegie », et celles d'investissement, « parées de toutes les vertus ». Il note que, depuis 2016, « [d]e forts impacts ont frappé aussi et entre autres les chapitres environnement, culture, économie sociale et solidaire, etc. ».

Il déplore encore qu'il n'y ait « pas d’ambition » sur la culture « pour l’avenir des populations d’Auvergne — Rhône-Alpes ».

Des coupes qui se multiplient

Les votes des budgets par les conseils régionaux ont été particulièrement suivis cette année en raison de la censure du gouvernement Barnier, qui a envoyé à la corbeille le projet de loi de finances 2025. Celui-ci établissait le déficit public à 6,1 % du PIB, et faisait peser en partie les économies nécessaires sur les collectivités territoriales.

La présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, s'était manifestée en faisant monter les enchères en matière d'économies et en proposant alors 100 millions € de dépenses publiques en moins — ce budget d'austérité a depuis été adopté. En octobre 2024, Fabrice Pannekoucke évoquait lui aussi une enveloppe de 100 à 150 millions € qu'il s'agissait d'économiser.

Si les propos du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont alors été moins remarqués, c'est parce que ce territoire est déjà familier des réductions du budget consacré à la culture. Laurent Wauquiez, que Fabrice Pannekoucke a remplacé en septembre dernier, s'est en effet connaitre pour des choix budgétaires très critiqués, mais assumés, bien avant Christelle Morançais. Ces orientations permettent aux responsables de valoriser une gestion régionale à l'aune de la dette, au prix de considérations à court terme et, parfois, de petits arrangements avec la vérité, comme le relevait Le Monde dès avril 2019...

Début 2024, franceinfo établissait à 4 millions € le montant des subventions à des structures culturelles supprimées en deux ans, par le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, en deux années seulement. Récemment, la région Nouvelle-Aquitaine, présidée par Alain Rousset (Parti socialiste), a acté une baisse de ses dépenses de fonctionnement pour la culture, qui passent à 74,7 millions €, contre 79,1 millions € dans le budget primitif de l'année dernière.

Photographie : le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, le 19 décembre dernier (capture d'écran)

Par Antoine Oury

