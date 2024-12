Un Spider-Man animé sur Disney+ : comic de situation

Les films d'animation Spider-Man: New Generation (2018) et Spider-Man : Across the Spider-Verse (2023), succès critiques et publics, ont fait s'entrechoquer les univers et les Spider-Men dans une aventure épique, pas encore terminée — un troisième volet est attendu.

Avec Votre fidèle serviteur Spider-Man, une nouvelle page animée s'ouvre pour le célèbre personnage doté de super-pouvoirs arachnéens. La plateforme Disney+ diffusera cette série, dont la première saison compte 10 épisodes, à partir du 29 janvier 2025.

Si Peter Parker est bien Spider-Man, cette nouvelle version du personnage présente un costume quelque peu différent, ainsi qu'un mentor très particulier : il s'agit en effet de Norman Osborn, habituellement classé du côté des antagonistes du Tisseur...

Par Antoine Oury

