Quel est le meilleur livre de ce premier quart de siècle ?

Outre l'auteur de Shining, ont participé des figures comme James Patterson, Sarah Jessica Parker, Karl Ove Knausgaard, Elin Hilderbrand, Thomas Chatterton Williams, Roxane Gay, Min Jin Lee, Bonnie Garmus, Sarah MacLean, Jonathan Lethem ou encore Jenna Bush Hager.

Si l'Europe, à travers l'Italie, tient une belle place dans ce classement, la France est représentée par Annie Ernaux et ses Années, et Marjane Satrapi et son Persepolis... Plus généralement, la littérature anglo-saxonnes est largement favorisée, avec quelques exceptions, comme la présence de la Prix Nobel 2024, la Coréenne Han Kang, du Prix Nobel 2023, le Norvégien Jon Fosse, la Russe Svetlana Aleksievich, ou du classique venu du Chili, Roberto Bolaño.

La parité est par ailleurs bien respectée, avec 52 ouvrages de femmes et 48 d'hommes. Hasard raccord avec l'éthique contemporaine, ou « coefficients de redressement » comme on dit dans l'univers des sondages ?

Voici le classement :

De la 50e position à la 20e :

Trust par Hernan Diaz. Dans le New York des années 1920, une saga de richesse et de pouvoir se déploie, questionnant la vérité et les multiples façons de raconter une même histoire.

La Végétarienne par Han Kang. Une femme au foyer à Séoul cesse de manger de la viande après un rêve troublant, déclenchant une rébellion personnelle qui la transforme et remet en question les besoins de l'âme et du corps.

Persepolis par Marjane Satrapi. Un roman graphique racontant la jeunesse de l'auteure en Iran pendant la révolution islamique et ses années d'adolescence en Europe, explorant les impacts de la guerre et de la théocratie sur sa vie.

Un don par Toni Morrison. Au XVIIe siècle, sur une terre coloniale, la vie d’un fermier, ses esclaves et serviteurs, où les maladies et les inégalités abondent, mais la magie de l'écriture de Morrison persiste.

Le Chardonneret par Donna Tartt. Un jeune garçon survit à un attentat dans un musée qui tue sa mère et s'empare d'un petit tableau, qui devient à la fois un talisman et un fardeau.

Les Argonautes par Maggie Nelson. Un mémoire explorant l'identité queer, la politique de genre et la famille à travers l'expérience personnelle de l'auteure, son engagement avec son partenaire artiste et la maternité.

La Cinquième Saison par N.K. Jemisin. Un récit de fantasy qui aborde les thèmes de la perte, du deuil, et de l'identité personnelle, tout en explorant les questions de discrimination, de reproduction humaine et d'écologie.

Après-guerre par Tony Judt. Une exploration exhaustive et détaillée de l'histoire de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, se démarquant par son attention aux détails et une réflexion sur les mythes séduisants de l'histoire européenne.

Brève histoire de sept meurtres par Marlon James. Un roman semi-historique où la tentative d'assassinat d'une superstar du reggae, évoquant Bob Marley, se mêle à des complots de la CIA et des cartels de drogues, dans un Jamaïque post-indépendance vivante et violente.

Des choses comme ça par Claire Keegan. Dans l'Irlande de 1985, un marchand de charbon et de bois confronte les péchés de l'Église catholique et les tragédies quotidiennes, dans un récit dense et moralement chargé.

M pour Mabel par Helen Macdonald. Un mémoire sur le deuil et la relation entre l'auteur et un faucon, entrelaçant nature et réflexion personnelle.

Qu'avons-nous fait de nos rêves ? par Jennifer Egan. Un roman composé de plusieurs histoires interconnectées qui explorent la musique, le temps et la technologie.

Les Détectives sauvages par Roberto Bolaño. Une aventure littéraire à travers le monde de la poésie et des poètes marginaux, pleine d'humour et de mélancolie.

Les Années par Annie Ernaux. Récit qui mêle mémoire personnelle et histoire sociale de la France, offrant un panorama de la vie contemporaine.

Le Grand Combat par Ta-Nehisi Coates. Une lettre d'un père à son fils, réfléchissant sur la race, l'histoire et la violence en Amérique.

C'est toi ma maman ? par Alison Bechdel. Une autobiographie graphique qui explore les relations familiales complexes, l'identité sexuelle et la littérature.

Citizen par Claudia Rankine. Une œuvre qui examine la race et l'identité aux États-Unis à travers des textes incisifs et des images frappantes.

Bois Sauvage par Jesmyn Ward. Le récit d'une famille confrontée à l'ouragan Katrina, avec une écriture puissante et évocatrice.

La Ligne de beauté par Alan Hollinghurst. Une plongée dans le Londres des années 1980, centrée sur un jeune homme découvrant son identité et naviguant dans un monde de privilèges et de crises.

Sourires de loup par Zadie Smith. Un roman foisonnant sur l'amitié et la famille à Londres, mêlant satire sociale et émotion brute.

Le Chant des revenants par Jesmyn Ward. Une histoire de fantômes et de famille dans le Mississippi rural, explorant les thèmes de la race, de la pauvreté et des liens familiaux.

Le Dernier Samouraï par Helen DeWitt. Le récit d'un jeune prodige et sa mère à la recherche du père inconnu du garçon, mêlant intelligence et émotion.

Cartographie des nuages par David Mitchell. Un roman ambitieux composé de plusieurs histoires interconnectées s'étendant sur des siècles et des continents, abordant des questions de pouvoir, de violence et de rédemption.

Americanah par Chimamanda Ngozi Adichie. L'histoire d'Ifemelu, une jeune femme nigériane qui navigue entre l'Amérique et le Nigeria, explorant des thèmes d'identité, de race et d'amour.

Expiation par Ian McEwan. Un drame qui démarre avec une erreur de jeunesse qui change à jamais la vie de plusieurs personnages, explorant les thèmes de la culpabilité et de la rédemption.

Les Enfants du Bronx par Adrian Nicole LeBlanc. Un reportage immersif sur la vie de plusieurs générations d'une famille dans le Bronx, illustrant les luttes et les rêves de ses membres.

L'Arbre-Monde par Richard Powers. Un roman épique où les arbres sont au cœur de l'intrigue, traitant des thèmes écologiques et de la connexion entre les hommes et la nature.

Un peu, beaucoup, pas du tout par Alice Munro. Des nouvelles qui explorent les complexités des relations humaines à travers des personnages profondément dessinés et des situations poignantes.

Annawadi par Katherine Boo. Une étude de la vie dans un bidonville de Mumbai, dépeignant les réalités dures et souvent invisibles de l'extrême pauvreté.

Poverty, by America par Matthew Desmond. Un regard sur les défis du logement à Milwaukee, soulignant les disparités raciales et économiques.

De la 20e à la 10e place :

Effacement par Percival Everett (2001) - Une satire littéraire sur un auteur afro-américain qui trouve le succès en écrivant un roman cliché sur la douleur noire, explorant les questions d'identité et de représentation.

Ne Dis Rien par Patrick Radden Keefe (2019) - Une histoire détaillée et captivante des Troubles en Irlande du Nord, mêlant journalisme d'investigation et récit personnel.

Lincoln dans le Bardo par George Saunders (2017) - Dans ce roman mêlant fiction historique et fantastique, Abraham Lincoln visite la tombe de son fils Willie, rencontrant divers esprits dans le cimetière.

Moi contre les États-Unis d'Amérique par Paul Beatty (2015) - Une satire féroce de la race et de la société américaine, explorant des thèmes de l'identité, de la justice et de la culture populaire à travers l'histoire d'un homme afro-américain à Los Angeles.

Les Extraordinaires Aventures de Kavalier et Clay par Michael Chabon (2000) - L'histoire de deux cousins dans l'industrie naissante des bandes dessinées à New York avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, combinant l'histoire, l'aventure et l'amour.

Pachinko par Min Jin Lee (2017) - Une saga familiale épique suivant quatre générations d'une famille coréenne au Japon, explorant leur lutte pour maintenir leur identité et prospérer malgré la discrimination.

Disent-ils par Rachel Cusk (2015) - Un roman introspectif où une écrivaine rencontre diverses personnes à Athènes, discutant de l'art, de la vie et de l'amour, tout en reflétant sur sa propre existence.

La Route par Cormac McCarthy (2006) - Dans un monde post-apocalyptique, un père et son fils voyagent vers le sud pour échapper à l'hiver, rencontrant divers défis et horreurs.

L'Année de la pensée magique par Joan Didion (2005) - Un livre sur la perte et le deuil après la mort soudaine du mari de l'auteur, mélangeant le personnel et le philosophique.

La Brève et Merveilleuse Vie d'Oscar Wao par Junot Díaz (2007) - Un jeune homme dominicain, obsédé par la fantasy et les jeux de rôle, navigue dans les défis de la vie dans le New Jersey et la République Dominicaine, explorant l'histoire politique et personnelle.

De la 10e à la 1ère position :

Gilead par Marilynne Robinson (2004) - Roman épistolaire d'un vieux pasteur à son jeune fils, reflétant sur sa vie, sa foi et les conflits de la société américaine des années 1950.

Auprès de moi toujours par Kazuo Ishiguro (2005) - Une réflexion dystopique sur la jeunesse, l'amour et la perte dans un internat anglais où les élèves sont élevés pour une sinistre raison.

Austerlitz par W.G. Sebald (2001) - Les réflexions de Jacques Austerlitz, qui, enfant, a fui Prague pour le Pays de Galles pendant la Seconde Guerre mondiale, sur l'histoire, la mémoire et l'identité.

Underground Railroad par Colson Whitehead (2016) - Cora, une esclave en fuite sur une version littérale du chemin de fer clandestin, navigue à travers différents états d'Amérique, chacun représentant une réponse au racisme et à la terreur.

2666 par Roberto Bolaño (2008) - Un roman dense et complexe divisé en cinq parties, s'étendant sur plusieurs continents et décennies, explorant des thèmes allant de l'amour à la violence.

Les Corrections par Jonathan Franzen (2001) - Un roman familial satirique touchant à des thèmes tels que la santé mentale et la désintégration familiale, centré sur une mère du Midwest souhaitant réunir ses enfants adultes pour Noël.

Un Monde Connu par Edward P. Jones (2003) - L'histoire d'Henry Townsend, un fermier noir et ancien esclave, qui devient propriétaire d'esclaves en Virginie avant la guerre civile, explorant les complexités morales de son monde.

Le Conseiller par Hilary Mantel (2009) - Roman historique sur Thomas Cromwell, montrant sa montée en puissance à la cour d'Henri VIII à travers des détails minutieux et une narration vivante.

La Chaleur d'autres soleils par Isabel Wilkerson (2010) - Une histoire détaillée de la Grande Migration des Afro-Américains du Sud vers le Nord et l'Ouest des États-Unis, de 1915 à 1970, mêlant récits individuels et analyse historique.

L'Amie Prodigieuse par Elena Ferrante, traduit par Elsa Damien (2012) - Premier volume d'une série de quatre sur deux amies grandissant dans un quartier pauvre de Naples, explorant des thèmes comme la classe, le genre et la politique à travers leur amitié complexe.

Entre les places 50 et 75, on retrouve le Prix Pulitzer 2023 Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver, adaptation moderne du classique de Dickens David Copperfield, transposée dans les Appalaches contemporaines. On peut également citer Le Complot contre l'Amérique de Philip Roth, dans lequel ce dernier envisage une histoire alternative où Charles Lindbergh, sympathisant nazi, devient président des États-Unis, explorant ainsi les implications terrifiantes d'un tel scénario sur une famille juive américaine.

Entre les places 75 et 100, on retrouve des auteurs contemporains qui comptent, comme Emily St. John Mandel, Viet Thanh Nguyen, Hisham Matar ou encore Jon Fosse.

