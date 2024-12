Le récit choc d’une reconstruction après un viol incestueux

De six ans à vingt-quatre ans, je n’ai pas eu la moindre idée des agressions que mon corps et mon cerveau avaient eu à gérer. […] Combien sommes-nous à avoir traversé une partie de notre vie sans avoir conscience d’être complètement abîmés à des endroits vitaux ? »

Ce n’est qu’une fois adulte que D’ de Kabal réalise qu’il a été victime de violence sexuelle enfant. Sa mère, dès six ans, sa tante à neuf ans : ces femmes vont le maltraiter ou l’attoucher, le violenter ou partager son lit et le contraindre au sexe.

À travers un récit autobiographique retraçant son long chemin et sa quête de vérité, D’ de Kabal traite des traumatismes subis durant l’enfance et du déni social et juridique des violences sexuelles des femmes contre des enfants. Il accomplit un véritable travail d’analyse, dans une démarche difficile de déconstruction de sa masculinité. Homme hétéro, il raconte comment il tente de se reconstruire et interroge un certain nombre d’injonctions prégnantes dans nos sexualités.

Les Éditions Au Dibale Vauvert nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1974 à Paris, D’ de Kabal est un rappeur, auteur et metteur en scène de théâtre. Connu tout d’abord pour son travail sur la manière dont se construit l’individu marqué par l’histoire de l’esclavage, il amorce, à partir de 2014, un cycle de réflexion sur le féminisme et les masculinités.

Il met en scène en 2015 L’homme-femme / les mécanismes invisibles au festival d’Avignon, premier volet de la tétralogie Fêlures sur les relations hommes/femmes. C’est dans le mouvement de ce travail que s’inscrit Ma honte.

Par Hocine Bouhadjera

