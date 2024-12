Le guide d'une alimentation adaptée à ses besoins individuels

Cet ouvrage, écrit par Boris Hansel, guide le lecteur vers une alimentation adaptée à ses besoins individuels, simplifiant des conseils souvent complexes en habitudes facilement applicables. À travers une cinquantaine d’exemples pratiques, inspirés par les questions de son public et de ses patients, Boris Hansel propose des solutions pratiques et accessibles pour améliorer votre régime alimentaire sans stress ni culpabilité.

L'objectif est de se défaire des injonctions contradictoires et de la « charge mentale nutritionnelle » qui peut affecter notre bien-être. Ce livre garantit des informations fiables et scientifiquement validées, dans une démarche 100 % anti-fake news nutrition. Il ne se contente pas de compiler des tendances éphémères mais choisit avec discernement l'essentiel, basé sur des données scientifiques et l'expertise du Pr Hansel.

Cette boîte à outils moderne combine science et plaisir de manger.

Les Éditions Michel Lafon nous en offrent les premières pages en avant-première :

Le Pr Boris Hansel est endocrinologue-diabétologue et nutritionniste. Il est à la tête de l'Unité de Nutrition-Prévention de l’Hôpital Bichat (AP-HP) et coordonne le Diplôme Universitaire Internationale Francophone de Diététique et Nutrition à l’Université Paris Cité. Parallèlement à ses activités de soins, d'enseignement et de recherche, il s'efforce de vulgariser la science nutritionnelle pour le grand public. Il intervient fréquemment dans les médias, comme chroniqueur pour France Inter et lepoint.fr, et anime la chaîne YouTube PuMS (Pour une Meilleure Santé) avec un collège de près de 100 professionnels de santé hospitalo-universitaires.

Anne Debbasch est pharmacien, journaliste et auteure, spécialisée dans la gastronomie, la nutrition et la santé. Elle a notamment coécrit avec Pierre Hermé Infiniment Pâtisserie, au fil de la journée et Infiniment Macaron.

Caroline Debbasch est pharmacien, ancien interne des hôpitaux de Paris, PhD, diplômée de nutrition clinique et thérapeutique et auteure. Elle travaille en conseil scientifique en France et à l'international. Ensemble, elles ont dirigé la publication de Les 101 Mots du chocolat, à l'usage de tous.

