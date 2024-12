Au ministère de la Culture, les cabinets se suivent et se ressemblent

Quelques heures après la confirmation de Rachida Dati à la Culture, au sein du gouvernement de François Bayrou, un arrêté du 24 décembre a également reconduit les titulaires des différents postes au sein de son cabinet. Gaëtan Bruel, qui accompagne Dati depuis janvier 2024, conserve pour l'instant son rôle de directeur.

Ex-directeur de la Villa Albertine, lieu de résidence new-yorkais ouvert en 2021, Gaëtan Bruel était devenu, en octobre 2023, directeur adjoint du cabinet de celui qui était alors ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal. Ce dernier, nommé Premier ministre le 9 janvier 2024, avait laissé ce membre de son cabinet en rejoindre un autre.

Emmanuel Baffour, pour sa part, qui fut chef du bureau du cabinet du préfet de la Vendée, sous-préfet de Châteaudun, sous-préfet de La Trinité et de Saint-Pierre, avant de rejoindre la Direction des ressources et des compétences de la police nationale en tant que secrétaire pour l'administration générale, reste chef de cabinet de Rachida Dati. Il est aux côtés de cette dernière depuis octobre dernier.

Romain Pagès, directeur adjoint de cabinet, en charge de l'audiovisuel et de la presse, et Delphine Christophe, directrice adjointe de cabinet en charge du patrimoine, de l'architecture et des territoires, sont tous deux reconduits dans leurs fonctions.

L'année qui se profile ne s'annonce pas de tout repos, pour Rachida Dati comme pour le secteur qui dépend de son ministère. La locataire de la rue de Valois est mise en examen pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public » depuis 2021, pour des faits qui se seraient produits quand elle était députée européenne (son mandat a couru de 2009 à 2019).

Elle est soupçonnée d'avoir reçu quelque 900.000 € d'honoraires de la part du groupe Renault-Nissan, entre 2010 et 2012 : Dati et sa défense assurent que cette somme couvrait 900 heures de travail, en tant qu'avocate, dans le cadre d'une mission d'assistance de Carlos Ghosn, alors PDG de Renault-Nissan, pour « la politique d’expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ».

Les enquêteurs soupçonnent cependant l'ex-députée d'avoir plutôt mis son mandat au service du groupe Renault-Nissan pour des activités de lobbying. Rappelons que les députés européens peuvent tout à fait exercer le métier d'avocat, compatible avec leur mandat, mais que le lobbying est totalement proscrit.

En novembre 2024, le Parquet national financier a estimé que les éléments étaient suffisamment solides pour justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rachida Dati, pour « recel d’abus de pouvoir et d’abus de confiance » et « corruption et trafic d’influence passifs par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale ». Les juges d'instruction doivent désormais se prononcer quant à ce renvoi.

En outre, la ministre de la Culture, reconduite à son poste à deux reprises déjà, pourrait le quitter une troisième fois en cas de censure du très fragile gouvernement de François Bayrou. Présenté le 23 décembre dernier, celui-ci sonne en effet comme un véritable chant du cygne de la Macronie, tourné vers des soutiens historiques ou des personnalités politiques volatiles et peu crédibles.

Du côté de la politique culturelle, le déficit public en partie causé par les gouvernements précédents risque de porter un coup aux ambitions pour le secteur. Le Pass Culture, principale innovation des mandats d'Emmanuel Macron, est promis à un réajustement conséquent, quand les collectivités locales, face aux exigences d'économies, risquent de raboter les budgets et subventions.

Rachida Dati ne semble pas particulièrement investie pour défendre la culture face à l'austérité. Alors que certaines régions restreignent leurs dépenses publiques pour le secteur, elle a brillé par sa discrétion. Fin novembre, en son absence à une séance de questions à l'Assemblée nationale — elle était retenue à Bruxelles par un Conseil européen « Éducation, jeunesse, culture et sport » —, elle a laissé Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement, répondre à sa place à une question sur la situation critique dans les Pays de la Loire, où la présidente Christelle Morançais a largement sabré dans les montants des subventions.

« Vous avez raison, la culture ne devrait pas être un luxe », a commencé la réponse, avant de se réfugier immédiatement dans un « en même temps » très macroniste : « [L]'État encourage les collectivités à considérer qu'il s'agit là d'une politique essentielle pour la cohésion de la nation, pour le développement de chacun tout en prenant en compte la nécessité de réduire nos déficits, nécessité qui s'applique à tous dans un contexte budgétaire extrêmement contraint. » Rappelons que l'État lui-même, par des choix fiscaux et économiques, est largement responsable des recettes des collectivités territoriales...

