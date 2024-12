Une tablette de 14 000 ans dévoile un langage inconnu 

Une langue nouvelle, inédite, qui présente des similitudes avec certaines écritures du Proche-Orient et de la région méditerranéenne : voilà ce que révèle le Journal of Ancient History and Archaeology dans une étude (consulter le PDF intégral, en fin d'article).

Et soudainement, la révélation

En Géorgie, de nombreux sites remontent à l’âge du bronze. Près du lac Bashplemi, où une tablette en basalte, d'origine locale, portant une inscription en caractères inconnus a été découverte, se trouve également le site de la découverte du crâne d’un hominidé âgé de 1,8 million d’années, considéré comme le premier européen.

L'objet mesure 24 x 20 cm, pour une épaisseur de 0,8 à 1,8 cm. Il comporte 60 signes, dont 39 distincts et soulève la question de l’origine de l’écriture géorgienne, dite proto-géorgienne. Un examen visuel détaillé a en effet révélé des points d’entaille au fond des caractères gravés. Le basalte étant un matériau solide et difficile à couper, les contours initiaux ont été réalisés à l’aide d’un foret conique, puis connectés avec un outil à tête ronde.

Une méthode bien spécifique d'écriture

Une entaille profonde, laissée par un foret conique, est visible au bas des sillons linéaires. Pour graver ces symboles, un ancien scribe aurait d’abord percé des entailles avant de lisser le motif à l’aide d’un outil arrondi. Ce qui intrigue davantage les experts, c’est que ces symboles ne ressemblent à aucune langue connue, même parmi les plus exotiques.

Rapidement, les doutes ont germé, avant d’être balayés : les personnes ayant découvert l’artéfact sont des habitants ordinaires, et il est illogique de les considérer comme des faussaires. Leurs motivations financières étaient insignifiantes.

« L’inscription de Bashplemi ne correspond à aucun système d’écriture connu, bien que la majorité des symboles rappellent ceux des écritures du Moyen-Orient, ainsi que d’autres systèmes géographiquement éloignés comme ceux de l’Inde, de l’Égypte et de l’Ouest de l’Ibérie », assurent les chercheurs.

Tentatives de rapprochements actives

Une première analyse comparative menée avec plus de 20 langues révèle que les 39 caractères, qui appartiendraient à une population caucasienne autochtone, présentent des similitudes avec les signes d’écritures proto-géorgienne et albanaise (le script proto-kartvélien, mais également avec les runes colchiques, le script de la colline de Grakliani et le Mrgvlovani), ainsi qu’avec les caractères sémitiques, brahmani et ibères du Nord.

La direction de l’écriture reste indéterminée et les trois hypothèses restent entières : de gauche à droite, de droite à gauche, en boustrophédon (alternance de direction à chaque ligne). De leur côté, les chercheurs suggèrent que les figures répétées équivaudraient à des nombres : vingt-et-un signes sont uniques, treize apparaissant deux fois, trois sont répétés trois fois. Un seul est présenté à quatre reprises, utilisé comme ponctuation.

Mais qu'est-ce que cela dit ?

L'inscription consignerait alors (et au choix) un registre de butin militaire, sur les gains d’une expédition ou d’une campagne. Ou bien un projet de construction majeur, décrivant les matériaux ou les étapes d’une réalisation. Il s'agit peut-être même d'une offrande à une divinité, détaillant des biens ou des prières adressés à un être sacré.

Certains théoriciens relient cette tablette au mythe de Jason et les Argonautes. Dans leur quête de la Toison d’Or, Jason voyage jusqu’à Colchide, une région historiquement riche située dans l’actuelle Géorgie. Les textes grecs anciens mentionnent que les habitants de Colchide maîtrisaient une forme d’écriture appelée le « Script doré », ce qui pourrait indiquer que la tablette servait un but crucial.

Cependant, l’absence de changement d’orientation entre les lignes rend peu probable un format boustrophédon classique.

Une zone propice à d'autres découvertes

Le déchiffrement de l’inscription découverte dans la région historique de Dbaniskhevi pourrait devenir un événement d’une grande importance, susceptible de remettre en question certains stéréotypes historiques et d’éclairer des aspects clés de l’origine et du développement des systèmes d’écriture dans le Caucase.

Le lac Bashplemi, situé sur un plateau volcanique, est entouré de collines et se trouve à 1 647 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le site est accessible par une ancienne route décrite dans des archives historiques géorgiennes. Les analyses géologiques indiquent que le basalte utilisé pour la tablette est identique à celui des formations locales.

Des fouilles antérieures dans cette zone ont mis au jour des outils en pierre et obsidienne, ainsi que des formes géométriques suggérant des structures défensives ou religieuses. Des cercles réguliers visibles par drone pourraient être des tumulus funéraires. La région aurait abrité une civilisation prospère remontant à l’âge du bronze.

Malgré ces indices fascinants, les scientifiques restent incapables de déchiffrer le texte ou de déterminer l’usage exact de la tablette. Toutefois, cette découverte alimente des théories sur les civilisations anciennes et leurs méthodes d’écriture, renforçant la fascination pour l’histoire oubliée de la région.

Crédits photo : Journal of Ancient History and Archaeology