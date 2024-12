Une patronne toxique et sa femme de ménage bouleversent Noël

Le chiffre d’affaires cumulé de la semaine 51 présente 218,48 millions €, soit près de 29 % d’augmentation, il reste en repli de 6 % par rapport à l’an passé.

Reste que Freida McFadden et sa Femme de ménage (trad. Karine Forestier) réalise une performance haute en couleur : 68.242 petits pains écoulés, qui la propulsent en première place du classement des 200 meilleures ventes. Elle détrône même Inoxtag qui ferait presque pâle figure avec 62.059 exemplaires — et perd le top du podium, qu’il occupait depuis quatre semaines.

Le Goncourt poursuit son bonhomme de chemin : 49.960 tomes pour Houris de Kamel Daoud. Reste que le roman primé par l’Académie aligne 325.835 ventes, contre 337.528 pour Instinct de Inoxtag, en seulement cinq semaines de commercialisation.

Et la suite...

En 4e position, toujours Freida Mcfadden, avec Les secrets de la femme de ménage (trad. Karine Forestier) qui aligne 42.061 tomes de plus. Un doublé pour J’ai Lu, qui réalise par ailleurs la meilleure vente de livre avec La Sage femme d’Auschwitz, d’Anna Stuart (trad. Maryline Beury).

Placé en 11e position du classement hebdomadaire, le roman affiche 491.186 exemplaires sur l'année, loin devant Guillaume Musso et Joël Dicker — sans espoir pour eux d’inverser la tendance.

Riad Sattouf garde le cap avec la 5e place et 41.272 tomesde Moi, Fadi, le frère volé – Tome 1 quand Jacaranda, de Gaël Faye ne bouge pas, en 6e position, avec 38.796 tomes. Il est suivi par : Les aventures de Lucky Luke, un cow-boy sous pression et ses 36.191 lecteurs de plus pour Achdé et Jul.

Collette Sandrine brille un peu plus avec la 8e place pour Madeleine avant l’aube et 33.121 tomes. Blake et Mortimer suit Blake et Mortimer suit avec 31.770 volumes dans une aventure Signé Olrik, par André Julliard et Yves Sente. Enfin, Valérie Perrin retrouve le top 10 avec Tata et 31.401 ventes.

Le Top/Flop de la semaine

Fin d’année oblige, seuls 26 titres entrent dans les 200 meilleures ventes. Et fait amusant : huit autres n’ont pas bougé d’un iota dans le classement.

La progression de la semaine est enregistrée par 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta Tome 1 - L'Apothicaire du diable, de Xavier Dorison et Thimothée Montaigne, qui grimpe de 85 places à la 107e.

En revanche, Blue Lock Tome 24 d’Yusuke Nomura et Muneyuki Kaneshiro (trad. Lilian Lebrun, adapt. Farid Daoud) glisse de 94 places à la 180e position.

Quelques mauvaises nouvelles...

Conclusion de cette avant-dernière semaine de l’année, 2024 ne sera pas vraiment un grand succès dans l’industrie du livre. Pour la semaine 51, les 200 meilleures ventes représentent 13 % en volume et 16 % en valeur.

A l’heure actuelle, les résultats annoncés pour 2023 par notre partenaire Edistat sont de 3,847 milliards € (chiffre d’affaires éditeurs) pour 312,57 millions d’exemplaires écoulés. Sur les 11 premiers mois de 2024, on constate 3,13 milliards € et 255,54 millions d’exemplaires.

L’an passé, le mois de décembre finit avec 47,71 millions d’exemplaires pour 684,39 millions € de CA.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

