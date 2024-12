Priape, né de Dionysos et d'Aphrodite à l'aube de l'ère hellénistique, incarne de nombreux paradoxes : bien qu'étant le dieu de la fécondité, il est impuissant et sans descendance, suscitant moqueries et rires pour son sexe impotent qui, ironiquement, ne sert qu'à effrayer les oiseaux.

Olender explore « plus de 2000 ans d’histoire de l’érection virile de Priape » pour réfléchir sur les discours relatifs au corps social et politique. Il considère Priape comme une incarnation de l'« impertinence théorique », une manière subtile d'interroger les représentations occidentales de la sexualité et de la virilité.

Les Éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Actif dans le milieu académique et éditorial, Maurice Olender est affilié à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et aux Éditions du Seuil. Il a notamment publié Les Langues du Paradis en 1989, un ouvrage traduit en douze langues, et Race sans histoire en 2009.

Depuis 1981, il dirige la revue Le Genre humain et depuis 1989, il est à la tête de la collection « La Librairie du XXIe siècle » chez Seuil.

Par Hocine Bouhadjera

