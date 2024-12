Souffrir d'amnésie suite à un traumatisme

La frontière entre réalité et rêve s'efface au fur et à mesure que la narration se déploie, révélant les clés de son histoire personnelle dans chaque reflet aperçu dans le miroir. C'est un voyage profondément immersif dans les profondeurs de la psyché humaine.

« Au commencement était son nom. Un nom écrit dans un registre d'état civil cinq ans plus tôt, un nom perdu dans un agenda à présent. Un nom bien là pourtant. Isaure. Isaure Clément. Le sien nom, à l'enfant. Tout un petit monde en cinq syllabes. Une île où reprendre pied. À quoi se raccrocher comme à une branche quand on se trouve seul face à soi-même à parler dans un miroir pour vérifier qu'on est bien là. » M. L. D.

Les Éditions des Femmes - Antoinette Fouque nous en offrent les premières pages en avant-première :

Mérédith Le Dez, née en 1973 et résidant à Saint-Brieuc en Bretagne, a une carrière riche et variée. Ancienne professeure de lettres modernes, elle a été éditrice, organisatrice et modératrice de rencontres littéraires, et a également travaillé comme libraire.

Écrivaine et poète, décorée de l'ordre des Arts et des Lettres, elle a publié une douzaine d'ouvrages, incluant des recueils de poésie et des romans. Parmi ses œuvres récompensées figurent Journal d'une auerre (Folle Avoine, 2013), qui a remporté le prix international de poésie francophone Yvan-Goll en 2015, Cavalier seul (Mazette, 2016), lauréat du prix de poésie française Vénus-Khoury-Ghata en 2017, et Alouette (Le Manteau & la Lyre/Obsidiane, 2023), pour lequel elle a reçu la bourse de création de poésie contemporaine Gina Chenouard de la SGDL en 2022.

