Dans Adore, la double vie d'Ameko, entre idole et hikikomori

Dans l’industrie musicale japonaise, les idoles sont souvent soumises à des critères stricts : être belle, chanter, et surtout, ne pas dévier de l’image imposée par la société. Mais ce projet-ci se veut différent. Inclusif. Il n’est plus question de se dissimuler derrière le masque de la perfection — une perfection qui, dans le contexte japonais, se définit par la capacité à répondre aux attentes d’un public toujours plus exigeant.

« [...] cinq jeunes femmes, chacune sa faille, chacune son léger handicap. »

Adore nous plonge au cœur de la société nippone, entre scènes de vie quotidienne et instants plus intimes, où Ameko se confronte à sa solitude et à son rapport complexe à l’autre.

Le roman explore également deux réalités parallèles : celle des idoles, sous les projecteurs, et celle des hikikomoris, ces jeunes reclus dans l’ombre de la société. Deux formes de rejet, chacune dictée par une norme sociale implacable.

« Désormais, c’est officiel, Ameko cumule les statuts de NEET et d’hikikomori. Être étiqueté, c’est exister. Selon le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, est hikikomori l’individu qui refuse de quitter son domicile et de s’impliquer dans des activités sociales en dehors du cercle familial. Pour mériter le label, il ne faut souffrir d’aucune pathologie psychiatrique, en amont de la séclusion du moins, ou de retard mental significatif. La définition exclut celles et ceux qui répondraient aux critères susmentionnés pour une durée inférieure à six mois. »

Les Éditions Diable Vauvert nous en offrent les premières pages en avant-première :

Diplômée en droit et sciences politiques à Paris, Agathe Parmentier vit désormais au Japon. Elle est l’auteure de Contre-culture confiture, un recueil de chroniques sur la génération Y publié sous le pseudonyme d’Ismène de Beauvoir, ainsi que du roman Calme comme une bombe et du récit de voyage Pourquoi Tokyo ?, tous deux publiés aux Éditions Au Diable Vauvert. Adore est son deuxième roman.

