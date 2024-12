Comment Elon Musk a transformé X en "prison, un lieu de soumission"

Lorsqu’il s’est offert Twitter pour 44 milliards de dollars, Elon Musk promettait un nouvel âge d’or de la liberté d’expression. À peine arrivé, il levait le bannissement de Donald Trump, exclu du réseau pour avoir incité à la violence lors des événements du Capitole en 2021.

Avec une politique « zéro contrôle », le milliardaire entendait offrir un espace de liberté rêvé, au plus grand bonheur des complotistes, robots, et trolls qui ont saisi l’occasion d’envahir la plateforme. Depuis, les théories les plus farfelues, autrefois filtrées, se propagent désormais sans retenue, au grand dam des médias traditionnels qui peinent à émerger dans cette étendue de fake news.

X, une vitrine politique pro-Trump

C’est ainsi qu’Elon Musk a créé son arme politique ultime. Et c’est tout récemment que le milliardaire a choisi de l’utiliser, en se positionnant comme un soutien majeur dans la campagne présidentielle de Donald Trump.

L’homme a prouvé qu’il pouvait tout s’offrir, même un président : Reuteurs dévoile que 259 millions de dollars ont été injectés par le propriétaire de Tesla dans la campagne du républicain, en plus de lui avoir offert une publicité à moindres coûts sur X.

Wikipedia dans le viseur du milliardaire

Mais l’appât du gain ne semble pas avoir de limites et, dernièrement, le patron de Space X s’est attaqué à Wikipedia. En octobre 2023, le milliardaire avait déjà proposé au site internet un milliard de dollars pour qu’il change son nom en « Dickipédia », un jeu de mots douteux à connotation sexuelle.

Aujourd’hui, il réitère sa missive, et rebaptise publiquement Wikipédia « Wokepedia », accusant l’encyclopédie en ligne de céder aux sirènes du « wokisme », ce terme péjoratif souvent brandi pour critiquer les pensées progressistes, en particulier celles de gauche.

Le milliardaire appelle ses 209 millions d’abonnés sur X à couper leurs dons à la plateforme participative, menaçant ainsi directement sa viabilité financière. Derrière cette campagne, une stratégie claire : fragiliser l’un des derniers espaces de savoir collectif au profit de ses propres croisades idéologiques.

Les journalistes, « ennemis du peuple »

Musk à la manœuvre, encore et toujours. Cette fois, le milliardaire s’attaque à ses bêtes noires : les journalistes. En soutenant celui qui les qualifie d’« ennemis du peuple », il encourage ses millions d’abonnés sur X à délaisser les médias traditionnels pour se tourner vers les fameuses « sources citoyennes » — comprendre : les contenus amateurs et non vérifiés diffusés sur sa plateforme.

« You are the media now » (vous êtes désormais la presse), a-t-il proclamé dans un tweet retentissant au lendemain de l’élection présidentielle, martelant sa volonté de reléguer le journalisme au passé. Une idéologie inquiétante pour un homme de pouvoir : Elon Musk va bientôt prendre la tête d’un ministère de l’« efficacité gouvernementale », dans l’une des plus grandes puissances du monde.

« X est devenue une prison »

Ce climat délétère a poussé plusieurs médias à quitter la plateforme. Dernier en date : Mediapart, qui a annoncé son départ pour protester contre la tournure réactionnaire et complotiste que prend le réseau.

Dans une tribune rédigée par la directrice éditoriale, Carine Fouteau, le média écrit : « Comme contre-pouvoir, nous nous opposons à ce renversement des valeurs. Cela implique d’abord et avant tout de refuser de nous laisser enfermer dans le cadre choisi par les ennemis de la liberté d’informer et du pluralisme. » Et d’ajouter : « X est devenue une prison, c’est-à-dire un lieu de soumission ».

« Nous n’acceptons pas qu’un libertarien d’extrême droite nous silencie et nous enchaîne », poursuivent-ils, avant d’annoncer déplacer leur présence sur Mastodon et Bluesky. Un choix effectif dès le 20 janvier 2025, jour de l’investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com