Adrienne Rich rêve d’un langage commun

Ce recueil réunit une constellation de figures féminines fortes, telles que la chercheuse Marie Curie, l’artiste Paula Becker, et l’alpiniste Elvira Chataïeva, qui deviennent des guides dans une histoire inachevée où la poésie se fait lieu de mémoire et de transmission.

À travers des poèmes, Adrienne Rich explore ses souvenirs, ses amours et ses engagements sociaux, marquant une étape décisive dans l’histoire littéraire, notamment en abordant ses amours avec une femme pour la première fois. À 45 ans, elle tisse des liens entre la vie personnelle et la lutte féministe, un acte fondateur pour la poésie et la pensée féministe contemporaine.

Dans ce recueil, une réflexion est portée sur le sacrifice et le pouvoir, évoquant la manière dont la quête de connaissances et de reconnaissance peut se retourner contre ceux qui s’y adonnent.

Pouvoir Vivre dans les dépôts de terre de notre histoire Aujourd’hui une pelleteuse a révélé d’un flanc de terre friable une bouteille ambre parfaite centenaire remède contre la fièvre ou la mélancolie un fortifiant pour vivre sur cette terre dans les hivers de ce climat Aujourd’hui je lisais à propos de Marie Curie : elle devait savoir qu’elle souffrait de la maladie des rayons son corps bombardé pendant des années par l’élément qu’elle avait purifié Elle semble avoir nié jusqu’à la fin la source des cataractes sur ses yeux la peau craquelée et purulente du bout de ses doigts jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus tenir un tube à essai ou un crayon Elle est morte en femme célèbre niant ses blessures niant que ses blessures venaient de la même source que son pouvoir

Les Éditions L'Arche nous en offrent les premières pages en avant-première :

Adrienne Rich est née à Baltimore, dans le Maryland, et s’intéresse à la poésie dès son plus jeune âge. Son premier recueil A Change of World paraît en 1951 et lui vaut une reconnaissance immédiate, notamment de la part du poète W. H. Auden, qui en rédige la préface et soutient sa carrière. Elle obtient une bourse pour étudier à Oxford, mais abandonne ce programme pour voyager en Italie. En 1963, elle publie Snapshots of a Daughter-in-Law, son troisième recueil, qui marque un tournant dans son œuvre en abordant la question de l’identité féminine et les tensions sociales propres aux années 1950 et 1960.

Dans les années 1960, elle s’installe à New York, où elle devient une militante engagée, dénonçant la guerre du Vietnam et défendant les droits civiques et les droits des femmes. Aux côtés d’autres figures telles qu’Audre Lorde, Susan Sontag ou Gloria Steinem, elle devient une icône de l’avant-garde féministe.

Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont le National Book Award en 1974, qu’elle a choisi de partager avec Alice Walker et Audre Lorde, « à la lutte pour l’auto-détermination de toutes les femmes ». Elle a également refusé la National Medal for the Arts en 1997, en signe de protestation contre la politique de l’administration Clinton, soulignant que l’art ne pouvait se réduire à une simple décoration pour le pouvoir.

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com