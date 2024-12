Pierre Dac fait un retour timbré à La Poste

« Vaut-il mieux passer à la postérité ou passer hériter à la poste ? » Avant de nous quitter le 9 février 1975, Pierre Dac, avec son style inimitable, avait posé cette question existentielle. Quelque cinquante ans plus tard, la Poste lui a donné sa réponse. Ainsi se voit immortalisé l’humoriste et comédien français.

Un des « Français qui parlaient aux Français »

Né André Isaac le 15 août 1893 à Châlons-en-Champagne, Pierre Dac commence par une carrière militaire où il est blessé à deux reprises pendant la Première Guerre mondiale.

Mais c’est dans l’humour qu’il se distingue véritablement. En 1922, il se lance dans la chanson et crée un style d’absurde unique qui inspirera des figures comme Pierre Desproges, Coluche, ou encore Le Gorafi.

En 1935, il devient un pionnier de l’humour à la radio avec La Société des Loufoques et La Course au Trésor. Trois ans plus tard, il fonde L’Os à Moelle, un hebdomadaire à succès qui atteint 400.000 exemplaires, où il lance également les premières « petites annonces » : un concept devenu iconique.

Mais il met de côté l’absurde pour mener un combat tout autre. En 1940, il rejoint la France Libre et, après 18 mois de détention dans les prisons espagnoles, il fait partie de Radio Londres où il se fait connaître pour ses chansons et éditoriaux dénonçant l’occupant. Sa Bagatelle sur un tombeau, réponse acide à Philippe Henriot, devient une référence dans les écoles.

Il invente ensuite le « Schmilblick » et rencontre Francis Blanche. Ensemble, ils lancent Le Sâr Rabindranath Duval et Signé Furax, faisant ainsi partie des feuilletons radio les plus écoutés.

Enfin, en 1972, ses Pensées traversent les générations.

« Rien de ce qui est fini n’est jamais complètement achevé tant que tout ce qui est commencé n’est pas totalement terminé. »

Le timbre a un format de 40,85 x 30 mm et son tirage limité 702 000 exemplaires. Créé par l’artiste Elsa Catelin, chaque feuille contient 15 timbres.

Il sera disponible en avant-première les vendredi 7 et samedi 8 février. À Châlons-en-Champagne, il pourra être acheté à l’Espace Pierre Dac le vendredi uniquement. À Paris, ce sera au Carré d’Encre avec une oblitération jusqu’à 17 heures.

Jacques Pessis, auteur du document philatélique, animera une séance de dédicaces le vendredi 7 février et dédicacera également son livre L’Os à Moelle (Omnibus).

Cette initiative s’inscrit dans ce qui semble devenir une tradition de La Poste. Celle d'un hommage à des personnalités et œuvres majeures du patrimoine français. Alors, qui sera le prochain ou la prochaine à compléter la collection ?

Crédits Image : création et gravure Elsa Catelin - Timbre : d'ap. photo © AGIP / Bridgeman Images - Contour feuille : d'ap. photos archives Jacques Pessis

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com