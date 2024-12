Les livres préférés de Barack Obama en 2024

Barack Obama partage avec le public ses coups de cœur littéraires, offrant ainsi un aperçu intrigant de ses intérêts et, peut-être, de sa personnalité. En 2024, sa sélection éclectique suscite curiosité et spéculations.

Parmi ses choix, on retrouve Intermezzo de Sally Rooney, publié en France chez Gallimard dans une traduction de Laetitia Devaux. Une exploration des relations humaines d'aujourd'hui. The Anxious Generation de Jonathan Haidt figure également sur sa liste. Un essai qui analyse les défis psychologiques auxquels sont confrontées les jeunes générations. L'ancien président manifesterait-il une préoccupation pour l'avenir et le bien-être des jeunes citoyens américains ?

On retrouve également, entre autres, Patriote d'Alexei Navalny, édité chez Robert Laffont dans une traduction d'Odile Demange et Valentine Leÿs, ou encore Orbital, de Samantha Harvey, Booker Prize 2024 publié en France chez Flammarion, dans une traduction de Claro.

Ci-dessous, le reste de la liste :

Stolen Pride, d'Arlie Russell Hochschild

In Ascension, de Martin MacInnes

The Anthropologists, de Aysegül Savas

Growth, de Daniel Susskind

Someone like us, de Dinaw Mengestu

The work of art, de Adam Moss

En août dernier, il a également partagé ses coups de cœur littéraires pour l'été.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com