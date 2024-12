L'idéogramme préféré des Japonais, symbole d'une année contrastée

Plus que six jours avant Noël et toujours rien à glisser sous le sapin ? Pas de panique ! ActuaLitté a pensé à tout et a concocté une sélection tirée des meilleures ventes de BD Fugue, le réseau de librairies spécialisées en BD, mangas et comics. Voici les 4 romans graphiques qui ont conquis leurs lecteurs cette année.