Inde : promis à une forte croissance, le marché stagne

L’impression de livres en Inde, pourtant en bonne santé et promise à une croissance de 19,4 % d’ici 2026, montre des signes de ralentissement. « Nos récents rapports sur le marché indiquent que, malgré la croissance de la demande pour les manuels scolaires, ouvrages généralistes et exportations, le secteur reste à peine stable », souligne le dernier rapport d’Indian Printer and Publisher.

Une tendance particulièrement vérifiée du côté des manuels scolaires. D’ordinaire, les imprimeurs lancent leurs commandes de papier en juin, pour des livraisons courant de septembre à mars. Mais cette année, surprise : pas de flambée des prix en août ni de pic en novembre. Au contraire, les tarifs ont chuté. Résultat : une offre surabondante, des prix écrasés et des revenus qui peinent à décoller, malgré une bataille bien menée entre concurrents.

La recherche de compétitivité

Pour pallier cette stagnation, les imprimeurs indiens serrent les dents, et certains bradent leurs tarifs. « Mieux vaut faire tourner les machines à perte que les laisser à l’arrêt », rapporte l’étude. La raison ? Une structure de coûts implacable : 80 % des dépenses sont fixes, entre maintenance et salaires, tandis que l’électricité et autres frais variables restent relativement faibles, souligne le média spécialisé.

Cette recherche de compétitivité s’accompagne également d’une contraction du calendrier de production des manuels scolaires. Autrefois étalée sur plusieurs mois, la fenêtre de production s’est considérablement rétrécie, contraignant les imprimeurs à accélérer leurs processus. Et ça se ressent dans les ateliers : les machines offset 8 couleurs, ultra-rapides et réputées pour leur efficacité, tournent à plein régime.

Les presses offset : une solution ?

Stagnation ou pas, l’Inde s’apprête à battre des records dans l’installation de presses offset. D’ici la fin de l’exercice fiscal 2024-2025, pas moins de 45 machines 4 et 5 couleurs devraient rejoindre les ateliers, accompagnées de quatre à cinq modèles 8 couleurs flambant neufs, indique Indian Printer and Publisher.

« Les presses 4 et 5 couleurs sont largement dominées par Komori, suivi de RMGT et Heidelberg. Les modèles 8 couleurs proviennent notamment de RMGT et de fabricants allemands comme Heidelberg, qui ont enregistré de bonnes ventes lors du salon Drupa [salon leader mondial des technologies d’impression, NDLR] », précise le rapport.

Les presses numériques à la peine

Si les presses offset continuent de dominer le paysage, les équipements numériques peinent à maintenir leur croissance. « L’essor des presses numériques à jet d’encre ou à toner, bien qu’important, semble en léger recul cette année », rapporte Indian Printer and Publisher. Les prévisions initiales, qui annonçaient une forte hausse des installations numériques, pourraient donc ne pas être atteintes.

Un espoir, pourtant : le salon Printpack, rendez-vous phare de l’industrie, qui se tiendra en Algérie du 24 au 26 février 2025. Avec leur facilité d’expédition et d’installation, les presses numériques pourraient tirer leur épingle du jeu et rattraper leur retard dans cette course à l’innovation.

