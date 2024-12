Voyage, Scrooge et folie sur France Culture

Cultures Monde : Les écrivains racontent le monde

Du lundi au jeudi de 11 h à 12 h avec Julie Gacon

Le vendredi de 11 h à 12 h avec Mélanie Chalandon

Lundi 30 décembre

Irak, la mémoire et l’exil avec Inaam Kachachi, journaliste et écrivaine irakienne, autrice de L’indésirable (trad. Marianne Babut, éd. Gallimard).

Mardi 31 décembre

Palestine, quand l’amour n’a nulle part où aller avec Karim Kattan, écrivain palestinien et auteur de L’Eden à l’aube (l’Elyzad).

Mercredi 1er janvier

Grèce, quand la crise devient tendance avec Makis Malafékas, auteur d’Un autre été grec (trad. Nicolas Pallier, éd. Asphalte) et Dans les règles de l’art (trad. Nicolas Pallier, éd. Asphalte).

Jeudi 2 janvier

Venezuela, miracles et mirages de l’or noir avec Miguel Bonnefoy, écrivain franco-vénézuélien. Il est le lauréat du prix Femina ainsi que du grand prix du roman de l’Académie française (2024) avec son dernier roman, Le rêve du Jaguar (Rivages).

Le Book Club avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15 h à 16 h

Lundi 30 décembre

La poésie andalouse et amoureuse de Federico García Lorca, présentée par Bruno Doucet, expert de l’œuvre du poète, et Line Amselem, spécialiste de l’Âge d’Or espagnol et traductrice de Sonnets de l’amour obscur (Éditions Allia).

Mardi 31 décembre

Paysannes : lumière sur des femmes de l’ombre

Avec Alexis Vettoretti, photographe et auteur de la série Paysannes publiée dans un ouvrage aux éditions Ulmer. Et Marie-Hélène Lafon, autrice du texte qui accompagne le recueil photographique.

Mercredi 1er janvier un récit d’hibernation avec Jean-Marc Rochette pour son œuvre Au cœur de l’hiver (éditions Les Étages)

Jeudi 2 janvier

Sur les traces de Cesare Pavese (Rediffusion)

Avec Pierre Adrian, auteur du roman Hôtel Roma retraçant la vie et l’itinéraire de Cesare Pavese et Marie Fabre, l’une de ses traductrices en français.

Vendredi 3 janvier

Dans la bibliothèque d’Anne Alvaro (Rediffusion)

Les midis de culture avec Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12 h à 13 h 30

Lundi 30 décembre

12 h La critique : Littérature

Le futur futur d’Adam Thirlwell (L’Olivier)

Orbital de Samantha Harvey (Flammarion)

Avec Johan Faerber et Lucile Commeaux

13 h La rencontre

Didier Sandre, comédien, joue dans Le Soulier de Satin de Paul Claudel. Mise en scène d’Éric Ruf. À la Comédie Française à partir du 21 décembre.

Mardi 31 décembre

13 h La rencontre

Raphaëlle Bacqué, journaliste et autrice, pour son livre Successions – Secrets de famille (Albin Michel).

Jeudi 2 janvier

13 h La rencontre

Pascal Quignard, auteur, pour son Trésor caché (Albin Michel).

Vendredi 3 janvier

12 h La critique : Bande dessinée

Les Météores de Jean-Christophe Deveney et Tommy Redolfi (Delcourt)

Balades de Camille Potte (Atrabile)

Avec Victor Macé de Lepinay et Camille Robin

13 h La rencontre

Loïc Prigent, auteur de Mille milliards de rubans (Grasset).

Le Feuilleton, coordonné par Blandine Masson

Du lundi au vendredi de 21 h à 21 h 30

Charles Dickens Conte de Noël

Choix des extraits et réalisation : Sophie-Aude Picon

Traduction : Mlle de Saint-Romain et M. de Goy

Conseillère littéraire : Emmanuelle Chevrièr

Ébenezer Scrooge, un homme au cœur glacé et dépourvu d’empathie, mène une vie insensible aux besoins des autres. La veille de Noël, tandis que chacun se prépare à célébrer cette fête en famille, il rentre seul chez lui, après avoir repoussé les appels des âmes charitables et refusé d’aider les démunis. Cependant, sa solitude est troublée par l’apparition du fantôme de Jacob Marley, son ancien associé décédé, venu le prévenir d’un sort funeste qui l’attend après sa mort. Marley l’avertit qu’il devra écouter les leçons de trois esprits qui viendront lui rendre visite tour à tour...

Avec Serge Avedikian, Alain Rimoux, Emmanuel Noblet, Robinson Stevenin, Jean-Charles Di Zazzo, Matthieu Marie, Jean-Christophe Frèche, Émile Kohler, Aline Le Berre, Yvon Martin, Pauline Belle, Samuel Charle, Adèle Kohler, Ernest Kohler, Séverine Batier, Louis Helle, Valentin Capron, Antoine Berry-Roger, Anthony Paliotti.

Mais également Jean-Baptiste Anoumon, Cécile Bournay, Emmanuel Noblet, Florence Alayrac, Anna Rostain, Élodie Vincent, Pierre Mignard, Alexis Rangheard, Cécile Arnaud, Françoise Cousin, Joséphine Serre, Stephen Butel, Matthieu Marie, Alexis Rangheard, Stephen Butel.

Bruitage : Céline Bernard

Prise de son, montage et mixage : Julien Doumenc, Manon Houssin

Assistante à la réalisation : Claire Chaineaux

Lundi 30 décembre

Épisode 1 : Jacob Marley

Scrooge mène une vie solitaire à Londres, avec pour seule compagne son avarice. Et ce, jusqu’à un certain soir, veille de Noël où il reçoit la visite d’une silhouette qui lui est familière. Son ancien associé, du moins son spectre, mort depuis plusieurs années de cela.

Mardi 31 décembre

Épisode 2 : Premier esprit

Scrooge est réveillé par une première visite. Celle d’un invité surnaturel.

Mercredi 1er janvier

Épisode 3 : Deuxième esprit

Dans la nuit, Scrooge se retrouve face à un deuxième visiteur... Le prochain esprit est déjà là.

Jeudi 2 janvier

Épisode 4 : Troisième esprit

Et comme on le dit, jamais deux sans trois... Que va lui montrer le troisième esprit ?

Vendredi 3 janvier

Épisode 5 : Conclusion

Après cette nuit interminable, le jour se lève sur un nouvel état d’esprit. L’avenir appartient Ebenezer Scrooge. Réparera-t-il ses années d’avarice ?

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 21 h 35 à 22 h

Au Pays de Jane Bowles de Amalia Escriva (1 à 5/5)

Réalisation : Jacques Taroni

Amalia Escriva s’est rendue à Tanger sur les traces de Jane Bowles, écrivaine américaine souvent éclipsée par la notoriété de son mari, Paul Bowles, auteur d’Un thé au Sahara. De cette exploration, Amalia a créé un feuilleton radiophonique mêlant fiction et réalité, incluant sa rencontre avec Paul Bowles et les enregistrements de sa voix évoquant sa femme. Jane, la fantasque, Jane, homosexuelle et pourtant mariée, Jane, paralysée face à l’écriture... Autant de facettes qui esquissent un univers oublié et révèlent une bouleversante histoire d’amour et de création littéraire.

Avec Amalia Escriva, Chloé Baker, Olivier Martinaud, Édith Scob, Leslie, Coudray, Christophe Pellet, Dominique Lacarrière, Fejria Deliba, Chloé Réjon, Catherine Benhamou, Nancy Houston, Sophie Bourel, Marie Furnari, Alain Payen, Louise Anne Hippeau, Lionel Sanchez

Et les voix de : Paul Bowles, Isabelle Gerofi, Florence Gerofi

Équipe de réalisation : Véronique Amiot, Jean-Michel Després

Assistant à la réalisation : Guy Peyramaure

Amalia Escriva, auteure et réalisatrice de documentaires et de fictions, explore la mémoire et les figures féminines aux frontières de la folie. Puisant dans son propre roman familial pour embrasser une perspective historique plus vaste, elle bâtit des passerelles entre passé et présent. Elle se consacre également à l’écriture de fictions radiophoniques mêlant documentaire et imagination, où elle donne vie à des héroïnes vibrantes, naviguant entre une joie intense et un profond désespoir.

Lundi 30 décembre

Épisode 1 : Tanger

Le 29 décembre 1995, après une halte à Malaga, où repose Jane Bowles, Amalia Escriva se rend à Tanger pour rencontrer Paul Bowles, l’écrivain et époux de Jane. Elle y prend la mesure de la complexité et de l’insaisissabilité de la vie et des œuvres de cette femme singulière.

Mardi 31 décembre

Épisode 2 : Cherifa

Amalia rencontre Florence et Isabelle Gerofi, libraires à Tanger et proches des Bowles. Elle tente de percer le mystère de Cherifa, l’amante de Jane, qui a partagé ses dernières années et inspiré un personnage de ses écrits.

Mercredi 1er janvier

Épisode 3 : La mère

Amanda tente de comprendre la relation complexe et destructrice qui unissait Jane Bowles à sa mère.

Jeudi 2 janvier

Épisode 4 : La folie

Dans ses derniers écrits, Jane Bowles aborde le thème de la folie, en particulier celle des femmes. S’inspirant de sa propre expérience de la maladie, elle cherche à traduire en mots la lente dégradation de son existence et entrevoit la possibilité d’un salut divin.

Vendredi 3 janvier

Épisode 5 : L’écriture

Paul Bowles, inspiré par Jane qu’il rencontre à New York en 1937, se lance dans l’écriture, ce qui marque le déclin de la carrière de celle qui deviendra sa femme. Assaillie par le doute et un perfectionnisme paralysant, Jane abandonne son roman et détourne la lumière qui l’entourait pour la diriger vers son mari.

La conversation littéraire avec Mathias Enard

Le samedi de 15 h à 16 h

Entretien avec la traductrice Claire Delaunay, à l’occasion de la parution de la nouvelle traduction du Peuple est immortel de Vassili Grossman (trad. Claire Delaunay et Luba Jurgenson, éd. Calmann-Lévy)

Entretien avec la traductrice Emma Lavigne à l’occasion de la nouvelle traduction des Frères Karamazov (trad. Emma Lavigne, éd. Gallmeister)

Samedi Fiction/Lecture/Poésie, coordonné par Blandine Masson

Le samedi de 21 h à 22 h

Baudelaire – Les nuages et l’infini

Réalisation : Christophe Hocké

Montage de textes composé par Maylis Besserie

Conseillère littéraire Caroline Ouazana

Les Fleurs du mal, Le Spleen de Paris, Les Curiosités esthétiques, ainsi que les lettres de Baudelaire à sa mère regorgent de nuages lourds, chargés d’infini ou de tempêtes, ou encore imprégnés des volutes des paradis artificiels. À l’occasion du Printemps des poètes, cette émission invite à explorer l’œuvre de Baudelaire — sa prose, sa poésie et ses écrits critiques — en suivant le fil des nuages, des paysages et des ciels qu’il peint avec soin, suspendant au-dessus du lecteur des promesses de menaces ou de délivrances à venir.

Avec Clément Bresson de la Comédie française, Emmanuelle Lafon, Arthur Igual

Prise de son, montage, mixage : Antoine Viossat et Dajaïsan Taouss

Assistant à la réalisation : Pablo Valero

Crédits Image : France Culture

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com