Marshall McLuhan : ne plus se laisser asservir par les machines

Comme l’alphabet a transformé les sociétés fondées sur l’oralité, et comme l’imprimerie a accompagné l’essor de la Révolution industrielle, l’immédiateté des nouveaux médias et technologies (radio, téléphone, télévision, ordinateur…) entraîne une transformation brutale pour laquelle nous n’étions pas préparés.

Cette rupture est si radicale qu’elle échappe à notre compréhension et à notre acceptation. Pour McLuhan, la clé pour inverser cette dynamique réside dans une meilleure compréhension de ce nouvel environnement : ne plus se laisser asservir par les machines, mais en exploiter pleinement les potentialités.

Les éditions Allia nous en proposent quelques pages, en avant-première :

Marshall McLuhan (1911-1980), théoricien canadien, est un pionnier des études sur les médias. Il est l’auteur d’ouvrages majeurs comme La Mariée mécanique (1951), La Galaxie Gutenberg (1962), et Pour comprendre les médias (1964), qui lui a valu une large reconnaissance.

Il est connu pour des concepts marquants tels que « The medium is the message » et « village global ». Figure médiatique et controversée, il a profondément influencé la pop culture et la contre-culture des années 1960.

Par Hocine Bouhadjera

