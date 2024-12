Grégoire Bouillier explore les lois invisibles qui façonnent nos vies

Ce fil conducteur intime pousse le lecteur à revisiter sa propre existence sous un angle inédit. Ce premier roman, d’une franchise saisissante, séduit par son caractère intimiste, sa capacité à bousculer, et son humour mordant.

Grégoire Bouillier y construit un mythe personnel, une petite épopée du quotidien qui mêle introspection et observation de notre époque. Entre une mythologie personnelle et une odyssée intérieure, il tisse un récit où chaque anecdote devient une pierre angulaire dans la construction de l’homme et de l’écrivain.

Les éditions Allia nous en proposent quelques pages, en avant-première :

Né à Tizi-Ouzou en 1960, Grégoire Bouillier vit et travaille à Paris. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages publiés aux éditions Allia, dont Rapport sur moi (Prix de Flore 2002), L’Invité mystère (2004), traduits dans de nombreuses langues, et Cap Canaveral (2008). Il a ensuite poursuivi sa carrière avec des titres publiés chez Flammarion, tels que Le Dossier M (Prix Décembre 2017), Charlot déprime (2019), Le Cœur ne cède pas (2022), et Le Syndrome de l’Orangerie (2024).

Par Hocine Bouhadjera

